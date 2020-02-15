Erdoğan: "AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her... - Son Dakika

Erdoğan: "AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her...

19 dakika önce

Erdoğan: "AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır.

Erdoğan:

Erdoğan: " AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır."

AK Parti, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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