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Erdoğan: "AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her...
19 dakika önce
Erdoğan: "AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Erdoğan: " AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır."
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