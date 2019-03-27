Erdoğan: "Ak Parti'de Siyaset Yaparken, Sırf Aday Olamadım Diye Başka Yere Gitmişsen Bunun Adı...
1 saat önce
Erdoğan: "AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır.
Erdoğan: " AK Parti
'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA
Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
Binali Yıldırım, Ümraniye Mitingine Metroyla Gitti
Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim
Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu