Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ak Parti'de Siyaset Yaparken, Sırf Aday Olamadım Diye Başka Yere Gitmişsen Bunun Adı...

Erdoğan: "Ak Parti'de Siyaset Yaparken, Sırf Aday Olamadım Diye Başka Yere Gitmişsen Bunun Adı...

1 saat önce

Erdoğan: "AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: " AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Siyaset, AK Parti, Güncel
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