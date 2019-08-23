Erdoğan: AK Parti'den ayrılanların esamesi okunmamış, okunmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programda katıldı.



Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir" diyerek partiden ayrılanlara sert eleştiride bulundu.