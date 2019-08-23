Son Dakika Haberleri: Erdoğan: AK Parti'den ayrılanların esamesi okunmamış, okunmayacaktır
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Erdoğan: AK Parti'den ayrılanların esamesi okunmamış, okunmayacaktır

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 18. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda partiden ayrılanlara, "Davanın yükünü kaldıramayanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamış okunmayacaktır"

Erdoğan: AK Parti'den ayrılanların esamesi okunmamış, okunmayacaktır, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programda katıldı.


Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir" diyerek partiden ayrılanlara sert eleştiride bulundu.

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Ankara Ticaret Odası, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15 
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