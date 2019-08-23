Erdoğan: AK Parti'den ayrılanların esamesi okunmamış, okunmayacaktır
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 18. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda partiden ayrılanlara, "Davanın yükünü kaldıramayanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamış okunmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programda katıldı.
Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir" diyerek partiden ayrılanlara sert eleştiride bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15
Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak BAE'de bir kadın kendisine iyi davrandığı gerekçesiyle kocasına dava açtı Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu