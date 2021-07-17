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Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)

17.07.2021 17:10
Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk milletiyle ilgili heveslerin kursaklarda kalması ilkelerimiz etrafında vereceğimiz...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk milletiyle ilgili heveslerin kursaklarda kalması ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır." dedi.

Erdoğan, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verilen güçlü desteğin, Erzurum halkının kendilerine ve teşkilata olan güveninin bir tezahürü olduğunu söyledi.

Ak kadrolar olarak kendilerinin de milletin bu güvenine ve alicenaplığına halel getirmemek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, sınırlarımız içinde de terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin her birini kalkındıracak, büyütecek, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz. Bir taraftan Ankara ve İstanbul'da devlet işlerini yürütürken diğer taraftan da canlı bağlantılar vasıtasıyla tamamlanan projeleri devreye alıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Hatay ve Diyarbakır'a gerçekleştirdikleri ziyaretleri hatırlatarak, "Bugün, Erzurumlu kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile mübarek Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile birlikte idrak edeceğiz." dedi.

"Toplam yatırım bedeli 9,5 milyar lira olan eserleri Erzurum'un istifadesine sunacağız"

Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra pek çok eser ve projeyi de hizmete alacaklarını anlatan Erdoğan, "Nasıl diğer illere müjdelerle gidiyorsak bugün de Erzurum'a gelirken hamdolsun yine elimiz boş gelmedik. Genişletilmiş İl Danışma Toplantımızın ardından inşallah yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Toplu açılış töreniyle toplam yatırım bedeli 9,5 milyar lirayı bulan pek çok eser, hizmet, projeyi resmen Erzurum'un istifadesine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarla buluşup hasbihal edecek ve onların fikirlerini alacaklarını belirterek, "Salgın şartlarının hafiflemesiyle yeniden hız verdiğimiz il ziyaretlerimizde milletimizle hasret gidermenin yanında teşkilatlarımızla da bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyoruz. İstişare edenin pişmanlık duymayacağını müjdeleyen bir peygamberin ümmeti olarak, partimizdeki istişare kültürünü her seviyede ihya etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz"

Erdoğan, üyesi, il, ilçe, mahalle teşkilatı, belediyesi, genel merkeziyle "bir vücudun azaları" gibi olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Görevimiz, unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensupları, aynı gönül harekatının neferleriyiz. Bu harekette belediye başkanının yükü ne kadar ağırsa, belediye meclis üyesinin de yükü ağırdır. Bu harekette ilçe başkanı görevi kadar önemliyse sandık müşahidinin, mahalle temsilcisinin de görevi önemlidir. Hatta bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının, milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Bu bakımdan sahadaki uç beylerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine, tavsiyelerine büyük önem veriyoruz. Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek revan olmuşsak, 2023'e giden süreçte de yine sizlerin katkılarını almak istiyorum."

Erdoğan, özellikle il danışma toplantılarına, muhabbetlerini yeniledikleri, kardeşliklerini güçlendirdikleri birer demokrasi şöleni olarak baktıklarını belirterek bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatın fotoğrafını çekip, güçlü ve zayıf yanlarını görüp geleceğe dair yol haritalarını belirlediklerini söyledi.

Bu toplantıları ve ziyaretleri artırarak devam ettirmekte kararlı olduklarına işaret eden Erdoğan, "AK Parti'nin alametifarikası 'ortak akla önem vermesi' yani 'kolektif akıl' dediğimiz bir akılla hareket etmesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendini sürekli yenilemiş, güncellemiş, dinamizmini koruyabilmiştir. AK Parti'nin hızını kesmek için medya kampanyalarıyla siyaset mühendislikleriyle kurulan pek çok parti tarihinin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tutmuşken, biz 'her dem yeni dirlikte bizden kim usanası' diyerek mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"AK Parti iktidar gücünden bağımsız olarak Türk siyasetine halen yön veriyorsa, siyasetin gündemini belirliyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa bunun sebebi istişareye, değişime, dönüşüme açık olmasıdır." diyen Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi hareket olduğunu, önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışarak Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açan projeleri devreye almaya devam edeceklerini söyledi.

Hazreti Muhammed'in "Tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bu nebevi tespit, geçmişteki başarılarımızın sırrı olduğu gibi gelecekteki başarılarımızın da pusulasıdır. Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset tasavvurunu en tepeden, en ücraya kadar hakim kılmamız şarttır." diye konuştu.

Erdoğan, önce kendi aralarındaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmeleri gerektiğini dile getirerek, "İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek dışarıda da o derece güçlü, o derece etkili, sağlam oluruz. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde 'milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak' diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir."

Erdoğan, şimdiye kadar hep milletle beraber yürüdüklerini, hareket ettiklerini, hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gütmediklerini belirtti. Erdoğan, "Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız. AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk milletiyle ilgili heveslerin kursaklarda kalması bizim işte bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır." diye konuştu

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu unutmayın, davamızda karamsarlığa, umutsuzluğa, yeise yer olmadığı gibi rehavete, gevşemeye, atalete, nemelazımcılığa da yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama çalışmalarımızı yürütürken tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de bir an olsun ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, çabalamak, kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdürmektir."

Gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Zira kaderin de, zaferin de tek sahibi O'dur. Mülkün sahibi, zamanın sahibi, hayatın sahibi O'dur. 'Ol' deyince, olduran O'dur. Suları büklüm büklüm buran O'dur. Bugün burada kalplerimizi aşkla dolduran O'dur. Bizi bezm-i elestte birbirimize kardeş kılan O'dur. Ruz-i mahşerde bizi hesaba çekecek olan O'dur. Hepimiz ondan geldik ve yine ona döndürüleceğiz. Emir hak vaki olana kadar O'nun rızası için yaşayacak, O'nun rızası için çalışacak, koşacak, koşturacağız. 'Rabbim son nefesimize kadar istikametimizi, niyetimizi sıratı müstakim üzere tutsun' diyorum."

Notlar

Erzurum Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile Atatürk Üniversitesi'ne hareket eden Erdoğan, otobüsten inip güzergahında kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, vatandaşlara çay, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Erdoğan, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Eski Terminal Kavşağında ise Türk bayraklarıyla kendisini karşılamaya gelen atlı ciritçileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan vatandaşlara anonsla maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık "Seni seviyoruz Erdoğan" sloganlarıyla kesildi.

Erdoğan, programın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

(Bitti)

AK Parti, Türkiye, Erzurum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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