Son Dakika Haberleri: Erdoğan, AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Cenaze Namazına Katıldı

Erdoğan, AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Cenaze Namazına Katıldı

1 saat önce

Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazına katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Cenaze Namazına Katıldı, System.String[]
Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için düzenlenen cenaze namazına katıldı. 

Görüntü dökümü

-Cenazeden genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:08 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Güncel
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