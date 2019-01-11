Son Dakika Haberleri: Erdoğan, AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Cenaze Namazına Katıldı

Erdoğan, AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Cenaze Namazına Katıldı

21 dakika önce

Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazına katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Cenaze Namazına Katıldı, System.String[]
Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için düzenlenen cenaze namazına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Ahmet Hamdi, Milletvekili, Güncel
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