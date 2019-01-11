Erdoğan, AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Cenaze Namazına Katıldı
21 dakika önce
Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazına katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için düzenlenen cenaze namazına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:05 Kaynak: DHA
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