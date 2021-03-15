Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1)

15.03.2021 15:45
Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız." dedi.

Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı, güvenimizi bir kat daha artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e yaptığı hizmetler için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Büyükgümüş ile farklı görevlerde birlikte çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yerine getiren Zelkif Kazdal, Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, Abdurrahim Boynukalın ve Melih Ecertaş'a da şükranlarını sunan Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığına aday gösterdikleri Eyyüp Kadir İnan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

"Partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız"

Erdoğan, İnan'ın hem genel merkezde hem de İzmir Gençlik Kollarında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve gençliğine rağmen parti çalışmalarında ve teşkilatçılıkta tecrübesini ortaya koymuş biri olduğunu belirterek, "İnşallah 2023'e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle 81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızın çatısı altında partimize ve milletimize hizmet etmiş olan kardeşlerimin tamamına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Salonda bulunan İzmirli gençlerin tezahüratları üzerine, "İzmir, 2023'e hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir." karşılığını verdi.

Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratlarını sürdürmesine karşılık, "Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan olur da bizde de bu aşk olmaz mı? Dolayısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli gerek İstanbul'u ile gerek Hatay'ı ile gerek şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil, 53 ve 71. yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Yürüyoruz ve millet de yürüyor arkamızdan." dedi.

Gençlik kollarında yetişen gençlerden pek çoğunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, il, ilçe başkanı, milletvekili ve belediye başkanı gibi görevleri başarıyla yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Aynı şekilde, bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor." bilgilerini verdi.

"Bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor"

Erdoğan, gençlik kollarında yetişen gençlerin, tüzük gereği belli bir yaşı geçince buradaki görevi bırakmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren hayatlarının ilk dönemlerinde de devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor." dedi.

AK Parti Gençlik Kollarının, Türkiye'nin tüm siyasi partileri arasında üye kaydı noktasında bir numara olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda, bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlar da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Evelallah toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız, her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimiz de bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz."

AK Parti olarak, Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız." diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti?

"Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur: Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kut'ül Amare'de siz vardınız, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardınız, siz. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta siz vardınız, siz. İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız, siz. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye, Karabağ'dan Libya'ya kadar kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız, siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar, Erol Olçok'lar sizlerdiniz. Çünkü siz, Asım'ın nesliydiniz, çünkü siz, binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız."

(Sürecek)

cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

ABD'de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu Gaziosmanpaşa'da gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama anı kamerada Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü
Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum         
23:01
Koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay'ın eşi hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay'ın eşi hayatını kaybetti         
22:45
"VAR" her yerde gündem! Bir ülkede daha kulüpler hakemlere karşı ayaklandı         
22:23
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı         
22:16
Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak         
21:37
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor         
19:43
Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi         
19:17
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 23:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei