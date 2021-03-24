Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı Açıklaması - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı Açıklaması

24.03.2021 16:45
Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Şunu unutmayalım, Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından salona gelerek teşekkür konuşması yaptı.

Kongreyi başarıyla tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, "Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Şunu unutmayalım, 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Şunu unutmayalım, Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur."

Son 19 yıldır kesintisiz yürüttükleri Türkiye'ye ve millete hizmet yolculuğunu bundan sonra daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceklerini dile getiren Erdoğan, "Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız." dedi.

"Vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız"

Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdikleri icraatlarla Türkiye'yi şaha kaldırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını, maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık. Meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu süreçte en büyük güven kaynağımız, duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, 84 milyonun desteği, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

"Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sözlerimi şu güzel dua ile hitama erdirmek istiyorum: 'Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr', 'Rabb'im kolaylaştır zorlaştırma, Rabb'im hayırla sonuçlandır.' Evet, Mevla'm yar ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi istiyorum."

Erdoğan, konuşmasının sonunda ilk MKYK toplantısını bugün parti genel merkezinde gerçekleştireceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak İstanbul'da iki kişi otel odasında ölü bulundu İstanbul'da iki kişi otel odasında ölü bulundu Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim
Manchester United, Mostafa Mohamed için nabız yokladı Manchester United, Mostafa Mohamed için nabız yokladı         
22:45
Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı         
22:24
Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı         
22:13
Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı         
21:43
Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu         
21:11
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı         
20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 23:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei