Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ecdadın, asırlarca barış içinde yönettiği ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından geride bıraktığı pek çok bölgenin halen huzura kavuşmadığına işaret etti.

İşgal, yıkım ve gözyaşının sürdüğü yerlerin başında Filistin'in geldiğine dikkati çeken Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail'in kan döke döke, haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaştığını vurguladı.

"Zalimin gözü kana da doymaz, mala da doymaz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in de gözü doymuyor. Son olarak Amerikan yönetiminin desteğiyle hem Kudüs'ü hem de İsrail'in özellikle ısrar ettiği işgal altındaki diğer Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalışıyor. 1947'de bir Filistin vardı, bugün ise maalesef İsrail, 1947'deki Filistin'in topraklarının aynıyla şu anda işgalci ve tamamıyla Filistin'e de böyle damla damla gösterebileceğimiz ne yazık ki bir Filistin var. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bunlardan da Filistin'i mahrum etmenin, Batı Şeria da dahil olmak üzere, bunun gayreti içindeler. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Türkiye olarak, görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın, tüm Filistin ve Kudüs topraklarıyla mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmanın imanın gereği olduğunu ifade ederek, "Şayet bugün Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Hele hele şu andaki zihniyetle hiç mi hiç engelleyemeyiz. İşte bunun için 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz." sözlerini sarf etti.

İslam dünyasının söz konusu plana ilişkin tavırlarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslam dünyasındaki ülkelerin şu atılan adım ve açıklanan metinle ilgili tavırlarına baktığımız zaman ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor, sesin. Ne zaman çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, Bahreyn aynı şekilde Abu Dabi Yönetimi. Bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar, yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller, bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla orada olanlar da onlar da alkış tutuyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunların yaptığı bu."

"Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarının Kudüs olduğunu vurgulayarak, "Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Kudüs'ü tümüyle İsrailin kanlı pençelerine terk etmek, sadece orada yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanlara değil tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Aynı şekilde zaten kendi kadim vatanlarında parya durumuna düşürülmüş olan Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yoktur." diye konuştu.

Mazlum Filistin halkına ve Kudüs'e yönelik tacizlere seyirci kalarak İsrail'i cesaretlendiren herkesin ortaya çıkacak vahim sonuçların sorumluluğuna ortak olduğuna işaret eden Erdoğan, "Filistin halkının ve devletinin özellikle güvenliğini işgalci İsrail'e bırakmak, kuzuyu kurda teslim etmekle aynıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda açıklama yaparken yanında seçim kaybetmiş Binyamin Netanyahu'nun bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu sırada Türk medyasının içeriye alınmadığını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hani sizde basın özgürlüğü vardı, hani siz basın özgürlüğünden yanaydınız? Acaba aynı şeyi Türkiye'de biz Amerikan medyasına yapacak olsak ne yaparsınız? Kıyameti koparırsınız. Peki Türk medyasını niye almadınız bu toplantıya? Neden, hadi bunu da açıklayın. İşte bunların özgürlük, basın özgürlüğü anlayışı bu. Üstad'ın 'Kurt yapmaz bu taksimi, kuzulara şah olsa' dediği, böyle bir planı destekleyen kimi Arap ülkeleri, Kudüs ile beraber kendi halklarına, daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedir. 'Kul kurar, kader gülermiş' derler. İstedikleri kadar plan yapsınlar, istedikleri kadar zulüm işlesinler, Allah'ın yardımı ve vicdanlı, ahlaklı, hakkaniyetli insanların desteğiyle Kudüs davası hep ayakta kalacaktır."

"Hristiyan dünyasının buraya sahip çıkması lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşeceğini, bu konuları değerlendireceğini söyledi.

Hristiyan dünyasına mesajı olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hristiyan dünyasının buraya sahip çıkması lazım. Dikkat edin bu işin başını çeken Sayın Trump Hristiyan değil mi? Bu olaylar karşısında Hristiyan dünyası herhalde eli bağlı kalmayacaktır. Çünkü aynı zamanda Kudüs'te Hristiyanların da malum hakkı var. Onların da burada dik, diri durması lazım. Dün beni ziyarete gelen hahambaşı ve heyetine onu söyledim, 'Sizin de burada atmanız gereken adımlar, yapmanız gerekenler var. Sizden de ben bunu bekliyorum.' dedim."

"Macron bu işleri bilmiyor, ona da bunları anlatmamız lazım"

Erdoğan, Türkiye'nin, hem inanç hem kültür gereği Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığının olmadığına, olamayacağına dikkati çekerek, 1967 sınırları temelinde egemen, bağımsız ve bitişik bir Filistin'in komşusu olan İsrail Devleti ile de sorununun bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim karşı olduğumuz, İsrail yönetiminin sergilediği haksızlık, adaletsizlik, zulüm ve kıyımdır. Sokaklarda çocuğundan yaşlısına masumların resmen infaz edildiği, insanların evlerinin başlarına yıkılarak gasbedildiği böyle bir haydut devlet, böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. Tarihte hiçbir zaman zalimlerin abad olduğu, uzun zaman ayakta kaldığı görülmemiştir. Binlerce yıl boyunca, omuz üstünde baş bırakmayarak kıtalar dolaşanlar hani nerede? Bir dönem Afrika'yı ve Güney Amerika'yı kan denizine boğanlar, çalıp çırpanlar hani nerede?"

Cezayir ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un kendisine, "Fransa 5 milyon insanımızı katletti" dediğini aktaran Erdoğan, bunların arşiv bilgilerini Tebbun'dan istediğini anlattı.

Erdoğan, "Çünkü 'Bu Macron bu işleri bilmiyor, ona da bunları anlatmamız lazım.' dedim. Siz bunları yaptınız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)