Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (3) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor." dedi.

Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarının video konferansla katılımıyla 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin hayrına ve faydasına olan her teklife açık olduklarını anlattı.

"CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor." diyen Erdoğan, CHP'nin her zamanki gibi yapıcı siyaset yerine yıkıcı muhalefeti tercih ettiğini söyledi.

Ana muhalefetin Türkiye'nin son 18 yıldaki kazanımlarının hepsini yerle bir edip ülkeyi eskiye götürmeye niyeti dışında hiçbir yeni ve akıl ürünü teklifine rastlamadığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçi bunlar hep böyleydiler. Biz Türk lirasını 6 sıfır atarak yeniden itibarlı hale getirdiğimizde bunlar ona da karşı çıkıyorlardı. Biz 2008 küresel krizinin ülkemizi teğet geçeceğini söylediğimizde felaket tellallığı yaparak bize saldırıyorlardı. Biz enflasyonu yüzde 63'ten hamdolsun tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde bunu takdir etmek yerine anlamsız bir karın ağrısıyla eleştirmeyi sürdürüyorlardı. Ülkemizde faiz çift haneli rakamdayken bunu da yine tek haneli rakama düşürdüğümüzde yine aynı şekilde zil takıp oynuyorlardı. Ülkemizde 9 milyona yakın yeni istihdam oluşturduğumuz halde ısrarla ve inatla 'öldük, bittik' türküsü söylemeye devam ediyorlardı. İhracatı 36 milyar dolardan 180 milyar doların üzerine çıkarttığımızı gördükleri halde kamuoyuna sürekli kötümserlik havası pompalamaktan vazgeçmiyorlardı. Ülkemize gelen turist sayısını 16 milyondan 51 milyona, turizm gelirini 12 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmış olmamıza rağmen bunlardan olumlu tek söz duyamadık. Hatırlayın; Merkez Bankası rezervimiz görevi devraldığımızda 27,5 milyar dolardı, bunu Başbakanlığım dönemimde bu rakamı biz 135 milyar dolara çıkardık ama herhangi bir takdir ifadesi yine işitmedik."

Erdoğan, işçi ve memurlardan emeklilere kadar ülkedeki tüm kesimlerin gelirlerinde geçmişle mukayese edildiğinde çok büyük reel artışlar sağlanmasına rağmen muhalefetin ithamlarından kurtulamadıklarını aktardı.

"Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde görev verdiği bazı isimlerin yaptıklarını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Başbakanlığım döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerin de şimdi bunlarla aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını üzüntüyle takip ediyorum. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün bakan durumunda olanlar veyahut daha farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler. ya sen bakansın, atılan bir adımda Başbakan'ın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da sanki o işleri kalkıp 'Ben, ben, ben...' Ne beni ya, nasıl oluyor? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın bir bakan olarak adım atacaksın? Bunu kime yutturuyorsunuz? Öyle kalkıp YouTube'larda, topladığınız belli adımlarla netice almanız mümkün değil. İyi olan her şeyi biz şu anda takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabı içerisinde olanlara da zaten milletim hesabını sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner. Biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi bundan sonra da eksiğiyle fazlasıyla yürüttüğümüz görevlerdeki tüm sorumluluğu üstlendik, üstlenmeye de devam edeceğiz."

"Onların sıkleti bunu çekmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı'nın ise güya ülkeyi buhrandan çıkarmak için sıraladığı başlıklara baktığımızda çoğunun kendilerini taraf ettiğini görüyoruz. Mesala; israf diyor, ya kendi belediyelerinizdeki rezaletlere hiç dönüp bakmıyor musunuz? Gözünü millet hizmet için yapılan hastanelere dikiyor. Tüm dünya bizden kamu-özel ortaklığı modelini örnek alırken, Antalya G-20 Toplantısı'nda 'Bize şu kamu-özel ortaklığını bir anlatsana.' dediler. Ben Antalya G-20 Toplantısı'nda kamu-özel ortaklığını anlattım. Ama Bay Kemal ve avanesi hala bu kamu-özel ortaklığını anlamadılar, anlayamazlar, zira onların sıkleti bunu çekmez. CHP şimdi buna karşı çıkıyor, Düşünün bu zat SSK'nin başında bulundu. SSK'nin başında bulunduğu zaman hastanelerde halimiz neydi hatırlayın. Ne araç-gereç ne cihaz ne ilaç bunların hiçbiri yoktu. Vatandaş kuyruklarda sersefildi ve sefalet kol geziyordu. Rahmetli Savaş Ay'ın programını hatırlayın. O programda bu beyefendi cevap vermekten acze düşüyordu. Zaten o rezalet ona yeterli. Şu anda o zaman o çekimin yapıldığı Okmeydanı SSK Hastanesi'ni, bu Kovid-19'da rahmetli olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adıyla biz sıfırdan yaptık. Orası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak dört dörtlük hizmet veriyor. 'Bay Kemal, zahmet olmazsa ziyaret edin, görün.' Bak senin o çekimin yapıldığı hastane şimdi ne halde."

"Makyajlar şu anda dökülmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "merkez-yerel" dengesi yönündeki açıklamalarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Merkez-yerel dengesi diyor. Kendi belediyeleri sorumluluklarını yerine getiremediği için onların görevlerini bakanlıklarımızın üstlendiğinden hiç söz etmiyor. İşte İzmir, biliyorsunuz suyu belediyelerin su idaresi getirir, İzmir'de susuzluk baş göstermişti ve İzmir'in suyunu o zaman biz Devlet Su İşleri ile yapmıştık. Aynı şey Van için de geçirli. Van'da da bunu yaptık. Halbuki biz belediyelerin bütçeden aldıkları payları geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek oranlara getirdik. Bunların dertleri hizmet etmek değil, şov yapmak. Olanların üzerindeki makyajlar şu anda dökülmeye başladı. Halka hizmetten başka gayeleri olmayan, merkez-yerel iş birliğinin en güzel örneklerini sergileyen Vefa Sosyal Destek Gruplarına bir PKK'nın bir de CHP'nin saldırmış olması bunun ispatıdır. Bunların birbirinden farkı yok. 'Liyakat' diyor, AK Parti döneminde kamuya tüm alımların merkezi sınavla yapıldığını görmezden geliyor."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (3) - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor         
23:23
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar         
22:57
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor         
22:38
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi         
22:33
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu         
22:18
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 23:29:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]