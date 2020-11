Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçilerimize 2020'nin 11 ayında 17,1 milyar liralık tarımsal destek verdik." dedi

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hayat akıp giderken, dünya değişirken, Türkiye sürekli daha ileriye giderken AK Parti'nin yerinde saymasının beklenemeyeceğini dile getirdi.

Politikalar geliştirip, teşkilatları yenileyip, çalışma şekillerini yeni döneme uyarlayıp, millete daha çok hizmetler sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Erdoğan, teşkilatlar arasındaki yeni üye yarışının "hayırda yapılan bir yarış" olduğunu söyledi.

"AK Parti'nin büyümesi demek Türkiye'nin büyümesi demektir. AK Parti'nin güçlenmesi demek milletimizin güçlenmesi demektir." diyen Erdoğan, AK Parti'nin başarılı olması demenin, gözünü ve kalbini kendilerine yöneltmiş tüm dostların umutlarının artması demek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, 19 yıl önce "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü söyleyerek çıktıkları yolda bugün bu noktada olduklarına işaret ederek, "Bugün de özünde 19 yıl önce söylediklerimizi tekrarlıyoruz, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Milletin özlemlerinden ve taleplerinden doğan AK Parti'nin, sadece millete yaslanan bir parti olduğunu söylediklerini belirten Erdoğan, "AK Parti'nin mayasını milletin attığını, hamurunu milletin yoğurduğunu, kumaşını milletin dokuduğunu söylüyoruz. Sırtını millet dışında herhangi bir güce, beşeri planda söylüyorum, odağa, yapıya dayayanlar siyaset sahnesinden yok olup gittiği halde AK Parti'nin 19 yıldır dimdik ayakta kalmasının sırrı işte budur. Nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi iyi bilmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kuruluş yıl dönümü toplantısında dile getirdiği, "İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler yön vermiştir." sözlerini tekrarlayan Erdoğan, Hazreti İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü, Hazreti Musa'nın Mısır'dan Kızıldeniz kıyılarına yürüyüşünün de böyle bir yürüyüş olduğuna değindi.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yürüyüşünün de tarihin akışını değiştiren böyle bir yürüyüş olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Horasan erenlerinin Anadolu'ya Balkanlar'a Avrupa işlerine yürüyüşü sevgi ve hoşgörü ikliminin bu beldelerde yayılmasını sağlamıştır. Sultan Alparslan'ın Malazgirt ovasına, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarına, Yavuz Sultan Selim'in Sina Çölü'ne yürüyüşlerinin her biri büyük değişimlerin sembolleriydi. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz, AK Parti'yi kurarak 21'inci yüzyıldaki büyük hamlesini başlatmıştır. Bu hamleyi zaferle neticelendirmek hepimizin en başta gelen görevidir. Her kim bu ulvi vazifenin hakkını vermezse millet ve tarih önünde vebal altına girer. Gerek teşkilatlarımız da görev alan, gerek üye olarak bu kutlu yola giren herkes işte böyle bir sorumluluk üstlenmektedir. Sizlere ve 11 milyon 200 bin üyemizin her birine güveniyorum."

"Türkiye'de çevrenin korunmasına en büyük yatırımları biz yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak yeni üyelerin her birini, toprağa diktikleri fidanlarla karşılamalarının rastgele bir tercih olmadığına işaret ederek, "Bu ülkede yıllarca çevrecilik adına kalkınmamızı, yatırımlarımızı, büyümemizi engellemeye yönelik faaliyetler yürütüldü." dedi.

Attıkları her adımda belli kesimlerin koro halindeki itirazları ile karşılaştıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok projemize özellikle karşı ulusal ve uluslararası düzeyde kampanyalar yürütüldü. Bunların gerisine baktığımızda hiçbirinin de gerçekte çevre hassasiyeti ile ilgisinin olmadığını görüyoruz. Kampanyaları doğrudan veya dolaylı olarak finanse eden yapıların derdinin çevre değil, Türkiye'nin gelişmesini ve güçlenmesini engellemek olduğunu bildiğimiz için hiçbirini umursamadık. Türkiye'de çevrenin korunmasına en büyük yatırımları biz yaptık."

Buna belediye başkanlığı döneminin de dahil olduğuna değinen Erdoğan, "O sürede de İstanbul adeta çöl gibiydi ve orta refüjler dahil, bütün yolların, caddelerin kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarını o zaman da biz yaptık ve devlete, hükümete geldik, ondan sonra da milyonlarca, milyarlarca yine fidan, ağaç dikimini biz yaptık, hala yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ülkemizde 4,7 milyar fidanı toprakla biz buluşturduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda en kapsamlı düzenlemeleri ve en etkili uygulamaları kendilerinin hayata geçirdiğinin bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizde 4,7 milyar fidanı toprakla biz buluşturduk. Bunun için yıllık fidan üretimimizi 75 milyondan, 350 milyona çıkardık. Ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma faaliyetleri sonunda orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırarak, 22,7 milyon hektara ulaştırdık."

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin dünyanın en başarılı ülkelerinden biri durumunda olduğunu aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Gördüğünüz gibi teröristler boş durmuyor, baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyorlar. Bu defa işte her canlı gibi sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Çünkü bir insan gibi ağaçlar da bizim için bir canlıdır, aynı şekilde değerlidir. Onun için ecdadımız Fatih ne diyor; 'ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum' derken, bu işe verdiği önem sebebiyledir. Bu kadar önemli ama bu teröristler benzini dökerek, İskenderun'da, Hatay'ın değişik ilçelerinde, maalesef bu ağaçlarımızı, bu ormanlarımızı yaktılar. ve buralarda ciddi mücadeleler yapıldı ve hala da devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erozyonla mücadelede, çalışmalar sayesinde daha önce yılda 500 milyon tonu bulan kaybolan toprak miktarını, 154 milyon tona kadar düşürdükleri bilgisini veren Erdoğan, "Korunan alanların sayısını 175'den 610'a çıkartarak, yıllık ziyaretçi sayısının 5,5 milyondan 52 milyona ulaşmasını sağladık. Tarihimizde önemli yeri olan Sakarya, Sarıkamış, Allahuekber dağları gibi yerlerin korunmasına özel ehemmiyet verdik. Milli parkların sayısını 13 ilave ile 45'e, tabiat parklarının sayısını 233 ilave ile 249'a daha önce olmayan şehir ormanlarının sayısını 136'ya, bal ormanlarının sayısını 558'e yükselttik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, millet bahçeleriyle şehirlerde yepyeni hayat alanları oluşturduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 81 ilinde, 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma sözü verdiklerini anımsatan Erdoğan, bugüne kadar 77 ilde 50 milyon metrekareyi bulan 270 adet millet bahçesinin yapımına başladıklarının altını çizdi.

Bunların 35 tanesini milletin hizmetine sunduklarını, diğerlerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çiftçilerimize 2020'nin 11 ayında 17,1 milyar liralık tarımsal destek verdik. Hani diyor ya ana muhalefetin başındaki zat, 'çiftçilerimiz aç susuz, ne verildi?' Defaatle bunları söylememize rağmen kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor, televizyonlarda sürekli anlatıyoruz, anlamıyor. Anlamak da her yiğidin karı değil, yiğidin karı." dedi.

"Bizim buğday üretimimiz kendi tüketimimizin üzerindedir"

Tarım ürünleri ihracatının 18 milyar doları bulmasının da bu alanda Türkiye'nin geldiği yeri gösterdiğini vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii bazıları ya gıda sektörünün nasıl işlediğini bilmediği ya da sinsilik peşinde koştuğu için Türkiye'nin buğday, mısır gibi ürünler ithal ettiğini söyleyerek, kafaları bulandırmaya çalışıyor. Halbuki bizim buğday üretimimiz kendi tüketimimizin üzerindedir. Peki buna rağmen niye ithalat yapılıyor? Çünkü biz buğdaydan un üretiyor, makarna üretiyor, pek çok gıda maddesi üretiyor ve bunları da dışarıya ihraç ediyoruz. Yani ihraca yönelik bir ithaldir bu, bunu da ülkemizde işlemek suretiyle yapıyoruz. Anlamaz bu işlerden, sadece bol bol iftira atsın, bu. Diğer alanlarda da aynısını yapıyoruz. "

