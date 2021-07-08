Üye Girişi
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

08.07.2021 14:27
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahi bocalarken, Türkiye'nin uygulanan doğru, kararlı, hızlı, etkin sağlık, gıda ve kamu güvenliği yönetimiyle herkesten ayrıştığını söyledi.

Devletin tüm imkanlarını milletin emrine vererek en az mağduriyet ve en çok kazançla bu sürecin geride kalmasını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, ekonomide de yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı destek ve teşvik politikalarıyla herkesten daha ileri bir seviyeye ulaşıldığını kaydetti.

Kabine toplantısının ardından yapılan kapsamlı ekonomi değerlendirmesinde bu hususa ilişkin tüm verileri milletle paylaştıklarını belirten Erdoğan, "İktidarımızı 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine bina etmiş bir parti olarak elbette önce vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, refahını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak, milletimiz için ilave destek adımları da atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fevkalade dönemlerin fevkalade tedbirler gerektirdiği hakikatini akıllarından çıkarmadıklarının altını çizen Erdoğan, bu anlayışla ülkeyi hedeflerinden koparmayacak ve halkın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak yeni politikalar geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Milletimiz özellikle de gençlerimize sesleniyorum müsterih olun, bu ülkedeki hiçbir birey, hiçbir insanımız sahipsiz değildir." ifadesini kullandı.

"Niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 19 yıllık emeğin ürünü güçlü altyapısı, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirdiğini belirtti.

Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle bu yürüyüşü mutlaka zaferle neticelendireceklerine inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için önümüzdeki 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Nitekim karşımızdakiler de bu durumun farkındalar ve tüm güçleriyle 2023 için hazırlanıyorlar. Bunca zamandır Türkiye'ye diz çöktürememenin öfkesi içinde olanlar, önümüzdeki seçimlerle ilgili niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyorlar. Terör örgütlerinden asırlık acılara, ekonomik tetikçilikten gizli ambargolara kadar her konuyu kullananlar, seçimler için muhalefete de açık çek vermiş gözüküyorlar. Muhalefetin giderek pervasızlaşan, çirkinleşen, özellikle arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu, aslında 2023 ile ilgili telaşlarını da ele veriyor. Milletimizin geçmişini çok iyi bildiği için ülke yönetiminden ısrarla uzak tuttuğu bu faşist zihniyet, bu karanlık projenin sözcülüğüne soyunmuştur."

"Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar"

Bu kesimin aktörlerinin, PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerinin, Avrupa'dan Amerika'ya kadar her yerdeki yeminli Türkiye düşmanlarının desteğine layık olmak için canhıraş bir uğraş içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Kurdukları yalan ve iftira dünyasını tek hakikat gibi herkese dayatmaya çalışıyorlar. Yalanı ne kadar büyük söylerlerse inandırmasının da o kadar kolay olacağı telkinine öylesine iman etmiş durumdalar ki freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar. Varsın gitsinler, eninde sonunda hak ve hakikat duvarına çarparak, kendilerine gelecekler.

Bizim güç ve destek kaynağımız da eser ve hizmet siyasetimizin muhatabı da milletimizdir. AK Parti teşkilatları olarak milletimizle gönül bağımızı güçlü tuttuğumuz müddetçe bunların yalan, iftira, inkar, çarpıtma siyaseti ülkemizde kök salamaz, karşılık bulamaz."

"Başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur"

Erdoğan, "Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderinin bütünleştiği" ifadesinin sıradan bir siyasi argüman değil, hakiki bir tespit olduğunu söyledi.

Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte geriye doğru bir asırlık kayıplarını telafi etme fırsatı yakalayan Türkiye'nin, bu tarihi hamlesinin ardı ardına gelen darbelerle durdurulduğunu, yeniden demokratik ve ekonomik geri kalmışlığa mahkum edildiğini belirten Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ülkeye çağ atlattırmak için başlattığı büyük atılımın önünün de ardından gelen koalisyonlu yıllar, terör ve darbe tehditleriyle bir kez daha kesildiğini, AK Parti'nin bu tarihi görevi tamamlamanın sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 seçimleri de bu büyük medeniyet ve tarih mücadelesinin çağımızdaki zirvesinden önceki son durağıdır. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık bir vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Büyük kongresini yapmış, il, ilçe, belde teşkilatlarını genel merkez yönetimine oturtmuş bir parti olarak artık önümüzde beklemeyi gerektirecek hiçbir ajanda kalmadı.

Milletimize ve özellikle de gelecek nesillere yoğun bir vebalin altındayız. Burada hassasiyetimiz çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve sonunda başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur. AK Parti teşkilatları yanında Meclis'te Cumhur İttifakı, hükümette Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum."

"Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız"

Bugün il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının bir arada olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir şey hatırlatacağım, burada kabine üyelerimiz var, yardımcıları var, milletvekillerimiz var. Meclis ara veriyor. Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide olacağız, meydanlarda olacağız. Şunu özellikle hatırlatacağım, arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekilliğine, vekillerine raporlayacağız. Hangi arkadaşlarımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı, hangi ilimizin durumu nedir, ne değildir bunları sizlerden alacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile. 2023'e eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Bu çalışmayla birlikte biz, istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.

Bir de neler söylediğini görüyorsunuz. Neymiş, gelince uçakları satacakmış. Yahu senden öncekiler de bunları söyledi. Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin ve ondan sonra da 'Ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım' dersin. Atatürkçüsün ya. Anlamaz, ama iyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin."

Millet İttifakı'nın diğer üyelerinin de farklı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Aynı. Bunlardan bir şey olmaz. Biz, şimdi bir şey getiren var filan demiyoruz ama eşeği sağlam kazığa bağla ki ondan sonra Allah'a emanet edelim. Onun için de tedbirleri almamız lazım. Şimdi Meclis ara veriyor. Dolayısıyla kapı kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte. Kabine üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam." dedi.

Toplantıda, Diyarbakır'ın Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile Giresun'un Dereli ilçesi Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AK Parti'ye katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi 20:27 Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti 19:43 Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak 18:42 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 17:25 İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu 15:01 Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz         
20:38
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı         
19:28
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi         
18:11
Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü         
17:03
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 21:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement