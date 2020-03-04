Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Sahada ve masada mücadele sürecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Sahada ve masada mücadele sürecek - Son Dakika Dünya

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Sahada ve masada mücadele sürecek

6 saat önce

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor View on euronews.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor View on euronews

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Sahada ve masada mücadele sürecek

AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:42 
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