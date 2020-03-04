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Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Sahada ve masada mücadele sürecek
6 saat önce
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor View on euronews.
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:42
Son Dakika Meclis'teki kavga sonrası AK Parti'den ilk açıklama: CHP Grup Başkanvekili açık bir ihanet içerisindedir İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı