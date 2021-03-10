Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (1)

10.03.2021 12:25
Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için maddi ve manevi tüm imkanlarla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için maddi ve manevi tüm imkanlarla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına Miraç Gecesini tebrik ederek başladı.

Erdoğan, "Rabbim'den, içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar ve bugün müşerref olacağımız Miraç Gecesi vesilesiyle, ülkemize, milletimize, ümmete, tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum." dedi.

9 Mart tarihinin hem kendi siyasi tarihi hem ülke demokrasisi açısından önemli bir yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ve 363 milletvekili ile açık ara birinci parti çıkıp iktidara geldiğini anımsattı.

Ancak, iktidar partisinin genel başkanı olarak siyasi yasaklı durumunda bulunduğu için Meclis dışında kaldığını hatırlatan Erdoğan, "O dönemde CHP Genel Başkanı olan Sayın Deniz Baykal'ın sergilediği demokratik duruşla Meclis'te kısa sürede yapılan bir kanun değişikliğinin ardından bu yasağımız kalktı. Siirt'teki milletvekilliği seçiminin yenilenmesi kararıyla biz de 9 Mart 2003'te Meclis'teki yerimizi aldık, ardından da Başbakanlık görevini üstlendik." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptıkları iktidar yıllarının başlangıcındaki bu hadisenin, milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle, 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar, AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Grup toplantısının ardından Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisinde gözyaşları ve alkışlar içinde kabul edilen İstiklal Marşı'nın, geçmişin özeti olmasının yanında, geleceğin de rehberi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplamda 10 kıta olan İstiklal Marşımızın her bir kelimesindeki, her satırındaki ruhu yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilirsek, istikbalimize o derece güvenle bakabiliriz.

İstiklal Marşı'nı lafzı ve manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum.

Bu anlayışla, yıl boyunca yediden yetmişe vatandaşlarımızın tamamını zihnen ve kalben kuşatacak programlarla, İstiklal Marşımızı ve onun müellifi Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız.

İnşallah yarın da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezimizde büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Milli iradenin tecelligahı olan bu mekandan bir kez daha Malazgirt'ten bu yana üzerinde yaşadığımız toprakları vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, erinden başkomutanına kadar İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran ordumuzun tüm mensuplarını hürmetle anıyorum.

Yine, 15 Temmuz gecesi, bu vatana istiklalini bir kez daha kavuşturan milletimizin her bir ferdini şükranla selamlıyorum. Mehmet Akif'in ömrünün son günlerinde söylediği gibi 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyorum. Türkiye'nin, bilhassa son 7-8 yıldır aslında bir istiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamak istemeyenlere Rabbim'den hidayet niyaz ediyorum. Biz, milletimizle birlikte bu anlayışla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için maddi ve manevi tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

???????(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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