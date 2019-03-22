Erdoğan: "Ak Parti Hiçbir Zaman, Hepsi de Tarihe Gömülen Kimliksiz, Kişiliksiz, Davasız, Vizyonsuz...
1 saat önce
Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi de tarihe gömülen kimliksiz, kişiliksiz, davasız, vizyonsuz partilerden biri haline dönüşmeyecektir.
Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi de tarihe gömülen kimliksiz, kişiliksiz, davasız, vizyonsuz partilerden biri haline dönüşmeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:31 Kaynak: AA
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