Son Dakika Haberleri: Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığında

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığında

11 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığında, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Erdoğan, burada genel çalışmalarını sürdürdü.
Parti binasındaki teşkilat toplantısına katılan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve ilçe başkanlarının yanı sıra ilçe belediye başkanlarıyla sohbet etti.
Erdoğan, buradaki çalışmasının ardından Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:00 Kaynak: AA
Türkiye, İstanbul, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'ye Veda Etti! Eren Derdiyok'tan Galatasaray'a Buruk Veda CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]