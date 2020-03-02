Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız." dedi.

Erdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlen AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, ülkenin ve milletin bağımsızlığı, onuru, güvenliği, geleceği için mücadele ederken hayatını kaybedenlerin ve özellikle de cephede son nefesini verenlerin şehit olduğunu söyledi.

Darı bekaya uğurlanan asker, polis, jandarma, güvenlik güçleri ve bütün kamu görevlilerinin şüheda makamına yükseldikleri konusunda en küçük bir şüphesi olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken, darbecilerin açtığı yoldan tankların arasından gittiği bir evde, kahvesini yudumlayıp televizyon seyreden birine bunları anlatmak elbette zordur. Ama şimdi ben burada bir şey daha söylüyorum; Bay Kemal sen kendi partinin geçmişini dahi bilmiyorsun. İki de bir 'Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' diyorsun. Şimdi sana sesleniyorum; Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de askerlerimize ne diyordu? 'Ben sizlere ölmeyi emrediyorum' diyordu...

Bay Kemal, sen, partinin geçmişinden bile bihabersin. Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal, ama sen şehadeti bilmezsin, sen şehitliği bilmezsin. Bunu anlaman da mümkün değil. Çünkü sende o iman, o inanç yok. Bak rahmetli Arif Nihat Asya ne diyor 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Şiiri'nde? Nasıl o duyguları dile getiriyor? Şehitler tepesinin niçin boş kalmayacağını anlatmak onun için pek mümkün değil. Şimdi burada, bu anlamlı şiiri bir kez daha tekrarlayalım ki nasır tutmuş yürekler titresin, milletimizin kalbi ferahlasın, şehitlerimizin ruhları şad olsun."

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'nın "Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor." dizelerinin yer aldığı "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirini okumasının ardından, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize düşen görev tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız. Bunlara verilecek en güzel cevabın, devlet ve millet olarak tüm gücümüz ve imkanlarımızla yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştırmak olduğunu biliyoruz. Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız."

Bunun olması için hep birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük şehri ve başkenti olan Ankara'yı ne kadar sağlam tutarsak, diğer şehirlerimizde o kadar rahat oluruz. Bu yüzden sizlerden çok daha fazla gayret göstermenizi istiyorum ve üye kaydında da sizlerden çok daha fazla üye kaydı bekliyorum. Bu bir yarış, bunları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının son bölümünde Fetih Suresi'nin ilk 4 ayetinin Türkçe mealini okuyan Erdoğan, Allah'tan kahraman Türk ordusunu muzaffer kılmasını, Türkiye'ye güç vermesini ve milleti korumasını diledi.

Notlar

Toplantının açılışında, Hacı Bayram Camisi Baş İmam Hatibi Ahmet Karalı, Kur'anı Kerim tilavetinde bulundu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Erkan Kandemir ile milletvekillerin de aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Türk bayrağı takdim etti.

(Bitti)