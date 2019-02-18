Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
1 saat önce
Yılmaz BEZGİN / iSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantıya katlıyor.
Yılmaz BEZGİN/ iSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı'nda bir toplantıya katlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ile AK Parti İstanbul il yöneticileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Binali Yıldırım'ın katıldığı toplantının halen sürüdüğü öğrenilirken, toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
-Binali Yıldırım ve il yöneticilerin Erdoğan'ı karşılaması
-Erdoğan ve beraberindekilerin il binasına girişleri
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:04 Kaynak: DHA
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