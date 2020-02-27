Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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