Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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