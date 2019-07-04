Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Çin dönüşü AK Parti vekilleri topladı
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Erdoğan, Çin dönüşü AK Parti vekilleri topladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili milletvekillerini acil olarak genel merkezde topladı. Toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'den döndü. Erdoğan Çin'den döner dönmez AK Parti milletvekillerini AK Parti Genel Merkezi'nde topladı. Toplam 60 milletvekilinin yer aldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçları ile meclis çalışmalarının değerlendirileceği belirtildi.

YENİDEN YOL HARİTASI ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

AK Parti 'ye yakın kaynaklar, Erdoğan'ın kurmayları ve milletvekilleri ile yapacağı toplantılarda, seçim sonuçları ve son gelişmeleri masaya yatıracağına dikkat çekiyorlar. Elde edilecek sonuç ve analizlere göre yeniden bir yol haritası çıkarılması bekleniyor.

VEKİLLERİ DİNLEYECEK

Toplantıya, bakanlar, parti yöneticileri, MYK üyeleri ile birlikte Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne illerinin milletvekilleri katıldı.

SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplam 60 milletvekilinin yer aldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçları ile meclis çalışmalarının değerlendirileceği belirtildi. Erdoğan'ın, milletvekilleriyle bir araya gelmeye devam edeceği ve 6 grup halinde tüm milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyeceği belirtildi.

Erdoğan, Çin dönüşü AK Parti vekilleri topladı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:04 Kaynak: AA
Politika, Güncel
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