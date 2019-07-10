Son Dakika Haberleri: Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
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Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

11 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Politika
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat sürdü.
Programda, AK Parti'nin Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Sivas'tan 79 milletvekili yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:06 Kaynak: AA
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