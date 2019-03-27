Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ak Parti'nin Gölgesinde Büyüyüp, Fırsattan İstifade Karşısına Geçenleri Unutmayacağız. Bu...

Erdoğan: "Ak Parti'nin Gölgesinde Büyüyüp, Fırsattan İstifade Karşısına Geçenleri Unutmayacağız. Bu...

1 saat önce

Erdoğan: "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez."

Erdoğan:
Erdoğan: " AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA

AK Parti, Politika
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