Erdoğan: "Ak Parti'nin Gölgesinde Büyüyüp, Fırsattan İstifade Karşısına Geçenleri Unutmayacağız. Bu...
1 saat önce
Erdoğan: "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez."
Erdoğan: " AK Parti
'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA
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