Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ak Parti'nin Kapıları, Bu Çatı Altında Ülkesine ve Şehrine Hizmet Etmek İsteyen Herkese...

Erdoğan: "Ak Parti'nin Kapıları, Bu Çatı Altında Ülkesine ve Şehrine Hizmet Etmek İsteyen Herkese...

1 saat önce

Erdoğan: "AK Parti'nin kapıları, bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır ama bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti'nin gölgesinde yürümeye çalışanlar da hiç kusura bakmasınlar, en küçük bir muhabbetimiz olmaz."

Erdoğan:
Erdoğan: " AK Parti'nin kapıları, bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır ama bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti'nin gölgesinde yürümeye çalışanlar da hiç kusura bakmasınlar, en küçük bir muhabbetimiz olmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:11 Kaynak: AA

AK Parti, Politika
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