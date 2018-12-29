Erdoğan: "Ak Parti Olarak Hem Büyükşehir'de, Hem de İlçelerde Tüm Benliğini İstanbul'a Adamış...
15 dakika önce
Erdoğan: "AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."
Erdoğan: "AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul
'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:54 Kaynak: AA
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