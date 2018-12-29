Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ak Parti Olarak Hem Büyükşehir'de, Hem de İlçelerde Tüm Benliğini İstanbul'a Adamış...

Erdoğan: "Ak Parti Olarak Hem Büyükşehir'de, Hem de İlçelerde Tüm Benliğini İstanbul'a Adamış...

15 dakika önce

Erdoğan: "AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:54 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'in Statları Yükseliyor Son Dakika! Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve İlçe Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:09:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ak Parti Olarak Hem Büyükşehir'de, Hem de İlçelerde Tüm Benliğini İstanbul'a Adamış...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]