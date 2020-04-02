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Erdoğan: "AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık"
6 saat önce
Erdoğan: "AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık"
Erdoğan: "AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık"
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:56 Kaynak: AA
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