Erdoğan: "Ak Parti Olarak, Tıpkı 3 Kasım 2002 Seçimlerinden Bu Yana Hep Olduğu Gibi Yine Açık Ara...
1 saat önce
Erdoğan: "AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık"
Erdoğan: "AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık"
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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