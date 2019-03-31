Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ak Parti Olarak, Tıpkı 3 Kasım 2002 Seçimlerinden Bu Yana Hep Olduğu Gibi Yine Açık Ara...

Erdoğan: "Ak Parti Olarak, Tıpkı 3 Kasım 2002 Seçimlerinden Bu Yana Hep Olduğu Gibi Yine Açık Ara...

1 saat önce

Erdoğan: "AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık"

Erdoğan:
Erdoğan: "AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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