Son Dakika Haberleri: Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na Katıldı

Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na Katıldı

6 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na Katıldı, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:30 Kaynak: AA

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