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Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

02.07.2021 18:51
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haziran ayı ihracat rakamları Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haziran ayı ihracat rakamları Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Böylece aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Önümüzdeki 6 ayda bu ivmeyi daha da artırarak 2021 senesini özellikle dış ticarette ülkemiz için bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, Erdem Bayazıt'ın şiirinden "Onlar gittiler/Gelen zamandan bir haber gibiydiler/Ben şimdi bu yanda/İçilmiş bir ant için bekleyenim/Kurulmuş saat gibi/Onlar gittiler/Giderken bir muştu gibiydiler." dizelerini alıntılayarak, "Geride hoş bir seda bırakarak bir muştu, bir müjde gibi bu dünya yolculuğunu tamamlayan tüm dava arkadaşlarıma Allah'tan rahmet ve mağfiret" diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Sakarya'da eser, proje ve hizmetlerin toplu açılışının yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Muhalefet milletin karşısına icraat diye temel atmama törenleriyle musluk açılışlarıyla çıkarken, biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan, eğitimden spora, ulaşımdan sağlığa pek çok yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk." diye konuştu. Erdoğan, açılışı yapılan eser ve hizmetlerin Sakarya'ya ve Sakaryalılara hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan, ihale, inşaat ve yapım aşamasındaki diğer projeleri de yakın takipte tutarak en kısa sürede devreye alınmalarını sağlayacaklarını belirtti.

"İhracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatsız başarı olmayacağının altını çizerek, katılımcılara şöyle seslendi:

"Teşkilat varsa başarı vardır, teşkilat varsa kazanmak vardır, teşkilat varsa zafer vardır zafer. Ben de karşımda ana kademesiyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum. Bizim siyasetimiz, hep söylediğim gibi, eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu iddiamızı da sadece lafta bırakmıyor, icraatlarımızla eserlerimizle birbiri ardına hayata geçirdiğimiz vizyon projelerimizle ispat ediyoruz. Bugün elini vicdanına koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye, 2002'nin Sakaryası ile 2021'in Sakaryası arasındaki farkı görüyor ve kabul ediyor."

Şehirler güzelleştirilirken, çok büyük yol, enerji ve konut projelerinin de devreye alındığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir yandan maruz kaldığımız onca saldırıda ekonomideki istikrarı korurken, diğer taraftan da ihracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Haziran ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Hesaptan anlıyorsan bak ben sana resmi rakamları veriyorum. Yanında hesaptan anlayanlar da var, onlarla da bir görüşüver. 6 aylık ihracatımız ise geçen yıla oranla yüzde 40 artarak 105 milyar doları buldu. 12 aylık ihracat değerimizde de 199 milyar 567 milyon dolar gibi bir rekor bir seviyeyi yakaladık. Bu, 6 ayın rakamıdır. Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Böylece aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Bir kez daha çalışarak, üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin gücüne güç katan tüm firmalarımıza, ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 6 ayda bu ivmeyi daha da artırarak 2021 senesini özellikle dış ticarette ülkemiz için bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz."

(Sürecek)

AK Parti, Sakarya, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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