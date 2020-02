Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersinde konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış. Geçen söyledim, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. 'Geldik, geliyoruz, geldik geliyoruz.' Hala geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi açılışı dersinde konuştu.

AK Parti 19'uncu Dönem Siyaset Akademisi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi kadrolar yetiştirmenin yolunun her alanda olduğu gibi siyasette de eğitim ve öğretimden geçtiğini söyledi.

Siyaset akademisi projesiyle amaçlarının, ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere bunun için gerekli teorik ve pratik zemini hazırlamak olduğunu aktaran Erdoğan, "2008 yılında Reha Denemeç kardeşimizle başlayan ve 12 yıldır devam eden AK Parti Siyaset Akademisi'nde bugüne kadar 74 bin kişiye eğitim verildi. Yeni dönemde de 26 büyükşehir, 11 il merkezi ve 2 ilçe olmak üzere toplam 39 noktada 12 bine yakın katılımcısıyla Siyaset Akademimiz en geniş iştirakle faaliyetlerini sürdürecektir." diye konuştu.

"Siyaset akademide başlar" sloganıyla gerçekleştirilecek 9 haftalık eğitim-öğretimi tamamlayan katılımcılardan, yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlara başarı sertifikaları verileceğini belirten Erdoğan, anayasadan dış politikaya, ekonomiden medyaya, tecrübe paylaşımından kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede verilen derslerin katılımcılara çok önemli katkıları olacağına inandığını belirtti.

Akademiye eğitim için başvuranların üçte ikisinin AK Parti teşkilatlarında görev almayan kişilerden oluşmasının burada geleceğin siyasetçilerinin yetişeceğine işaret ettiğini dile getiren Erdoğan, "Van'daki 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ile Kütahya'daki 70 yaşındaki çiftçi, siyaset akademisi çatısı altında buluşuyorsa burada bir ışık, bir cevher, bir umut var demektir. Milletimizin gösterdiği büyük teveccüh, ülkemizin geleceğinin AK Parti'de görüldüğünün en bariz ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti'nin ve siyaset akademisinin kapısı herkese açıktır"

AK Parti'nin ve siyaset akademisinin kapısının herkese açık olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derdi ülke ve millet olan her kardeşimiz bu çatının altında kendine yer bulacağından emin olmalıdır. AK Parti'nin gençlik kollarında siyasete atılan arkadaşlarımızdan bugün genel başkan yardımcılığından milletvekilliğine, il başkanlığından belediye başkanlığına kadar her seviyeye gelmiş olanlar var. Aynı şekilde kadın kollarımızda siyasete girip de en üst görevlere kadar çıkanlar bulunuyor. İlk defa Siyaset Akademisi ile bu çatının altına girip de bugün her seviyede sorumluluk üstlenmiş kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor."

Ülkede bir süredir bilinçli bir şekilde siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, ne kadar çok vatandaş siyasi partilerde aktif görev alırsa siyasetin kalitesinin de o derece artacağını belirtti.

Erdoğan, "Yıllarca halka rağmen halk için anlayışıyla milletin değerleriyle savaşanların tamamen tasfiyesini ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. AK Parti'nin üye sayısının 10 buçuk milyona yakın olması ile gurur duymamızın sebebi bu rakamın milletimizin siyasetle ilişkisinin gücünü gösteriyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Gönlünü kazanmadığınız kimseyi partinize üye yapamazsınız"

Siyasi parti üyeliğinin, gönüllülük üzerine kurulu olduğuna işaret eden Erdoğan, "Gönlünü kazanamadınız kimseyi partinize üye yapamazsınız. Hukuki olarak engeli olmayan her bir vatandaşımızı potansiyel üye adayımız olarak görüyor ve partimizin çatısı altına davet ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için teşkilatların kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ulaşmasını, davayı anlatmasını, icraatları paylaşmasını, sonuçta da kalpleri fethederek yeni üyeler kazanmasını çok önemsediğini vurguladı.

Geçen hafta, İstanbul'da 1 ayda 45 bin üye yapıldığını, bir yanılma olup olmadığını görmek için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile rastgele bir klasör açıp rastgele bir müracaatı çıkardıklarını ve telefonla aradıklarını anlatan Erdoğan, "Bakalım üye olduğunu biliyor mu? Bir tane boş yok. Hakikaten hepsi de çok üye olduğunu biliyor. Bir ayda 45 bin. Şimdi bunu tabii ne yapacağız, bütün illerde aynı şeyi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, gelecek dönem üye çalışmasıyla vatandaşların gönlünü kazanmaya, siyaset akademisi eğitimleriyle kadrolarını zenginleştirmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, yeni dönem siyaset akademisinin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti ve katılımcılara başarılar diledi.

Geleceğin siyasetçi ve siyaset kademelerinin yönetici adayları olan katılımcılarla bazı hususları paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici bir uğraştır. Siyasetteki makamlar ilanihaye orada bulunmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. 'Ben siyasetçiyim, ben cumhurbaşkanıyım, başbakanım, bakanım, şu koltuğa oturdum, bir daha ben bu koltuktan kalkmayacağım.' Yok böyle bir şey. Her an sen de diğerleri gibi gelip geçicisin, gidebilirsin. Ama bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış. Geçen söyledim, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. 'Geldik, geliyoruz, geldik geliyoruz.' Hala geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok zulmettiniz, çok çektirdiniz. Onun için bu millet biliyorsunuz, Müslüman öyle uyanıktır ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz."

(Sürecek)