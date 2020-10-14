Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

14.10.2020 13:51
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristlerin yanında, zalim rejimlerin arkasında, darbecilerin safında, hasımlarımızın dizi dibinde yer almanın adına siyaset yapmak diyemeyiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristlerin yanında, zalim rejimlerin arkasında, darbecilerin safında, hasımlarımızın dizi dibinde yer almanın adına siyaset yapmak diyemeyiz. Milletimiz bu tavra bir isim mutlaka vermiştir." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomideki tek güzel haberin, sondaj çalışmalarından gelmediğini, sanayi üretiminden ihracata kadar her alanda ardı ardına, salgın döneminin sıkıntılarının aşıldığına işaret eden veriler açıklandığını anımsattı.

Eylül ayı ihracatının 16 milyar doların üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığına işaret eden Erdoğan, "Dün de sanayi üretimi artışında, dünyada Singapur'un ardından ikinci sırada yer aldığımız ağustos ayı rakamları ilan edildi. Otomobil üretiminden konut satışına, kurulan şirket sayısından kapasite kullanım oranlarına kadar her alanda ümit verici gelişmelerle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminin, salgın dönemi öncesinin dahi üzerine çıkmış olmasının da önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu gelişmeler beraberinde istihdamda toparlanmayı da getiriyor. Küresel ekonomi değerlendirmeleri, Türkiye'nin dünyadaki üretim ve tedarik pastasından aldığı payın yükseldiğini ve bunun daha da artacağını vurguluyor. Özellikle en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği içinde üretim ve tedarik konusunda hızlı bir yükselişe geçmiş bulunuyoruz. İnşallah Avrupa Birliği ile aramızdaki sıkıntıları en kısa sürede suhuletle neticelendirerek, bu olumlu grafiği daha da iyileştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

-"Bunu gidermek boynumuzun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları söylerken, ülkemizde kimi salgın tedbirlerinden kaynaklanan, kimi daha farklı sebeplere dayanan sıkıntılar yaşandığını unutuyor değiliz. Milletimizin tamamının ve her bir ferdinin derdi bizim de derdimizdir.

Ülkemizin ve şehirlerimizin her meselesi bizim de meselemizdir. Herhangi bir yerde, herhangi bir vatandaşımızın işiyle, eviyle, aşıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, bilhassa da geleceğiyle ilgili endişesi varsa, bunu gidermek boynumuzun borcudur. İnşallah salgının kontrol altına alınmasıyla, tedbirlerden kaynaklanan sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Sanayi ve ticaret alanında önümüzde açılan yeni pencereler hizmet sektörünü de hızla canlandıracaktır. Türkiye, dünyadaki siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinden, Allah'ın izniyle, hak ettiği yeri alarak çıkacaktır. İşte o güne kadar bize durmak, dinlenmek yoktur."

-"Sinsi oyunlarına asla gelmeyeceğiz"

Türkiye'nin girdiği ve başarıyla çıktığı her mücadelenin, ülke ve millet olarak geleceğe daha güvenle bakabilmeyi sağlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğini zaten gördüğünü ve bildiğini söyledi.

Erdoğan, "Muhalefet yapmak adına, bulduğu her yarayı kaşıyan, her çatlağı büyüten, amacına bakmaksızın bizim karşımızdaki herkesin yanında yer alan zihniyetten böyle bir basiret beklemiyoruz. Ama en azından ülkenin ve milletin ortak çıkarları konusunda biraz feraset, biraz akıl, biraz vicdan, biraz ahlak beklemenin de hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Teröristlerin yanında, zalim rejimlerin arkasında, darbecilerin safında, hasımlarımızın dizi dibinde yer almanın adına siyaset yapmak diyemeyiz. Milletimiz bu tavra bir isim mutlaka vermiştir." dedi.

Muhalefet adına konuşanların, çoğu defa hezeyan noktasına varan açıklamalarına, gerektiğinde kabinedeki arkadaşlarının, gerektiğinde parti yöneticilerinin, gerektiğinde grup yönetiminin zaten cevap verdiğini, kendisinin ihtiyaç olduğunda devreye girdiğini dile getiren Erdoğan, "Meydanı, tek amaçları ülkenin istikrarını bozmak, birliğini ve beraberliğini çökertmek, ortaya çıkacak kaostan istifadeyle de kirli emellerini gerçekleştirmek olanlara elbette bırakmayacağız.

Ama onların sinsi oyunlarına da asla gelmeyeceğiz." diye konuştu.

"Burada asıl dikkat çekeceğim husus şudur: Ülkemiz siyasetinin geleceğinde, karşımızdakilerin ne dediği ve ne yaptığından ziyade, bizim duruşumuzun belirleyici olduğudur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep söylediğim gibi, AK Parti'nin ve geldiğimiz nokta itibarıyla artık Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun ehemmiyetine uygun şekilde hareket etmek, çalışmak, mücadele vermek zorundayız. Kongre sürecimizi de bu hakikate uygun şekilde yürütüyoruz.

İlçe kongrelerimizin çok büyük bir bölümü tamamlandı. İnşallah il kongrelerimize de başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak bazı il kongrelerimize şahsen biz de iştirak edeceğiz.

Bu çerçevede hafta sonu Şırnak'ta olacağım. 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya, 31 Ekim'de Van, 1 Kasım'da Samsun, 7 Kasım'da Kahramanmaraş, 8 Kasım'da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız."

-"1 milyon fidan"

Erdoğan, iktidara gelişlerinin 18. yıl dönümünü geride bırakacakları 3 Kasım'da, bir milyon yeni üye kampanyalarını, 81 ilde 1 milyon fidan dikerek taçlandıracaklarını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirecekleri bu program sırasında 7 ille de canlı bağlantı yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yılın bahar aylarına kadar illerdeki çalışmalarımızı tamamlayarak, büyük kongremiz için hazır hale gelmiş olacağız. Kongrelerde yeni bir heyecanla, güçlenen teşkilat yapımızla, 2023 seçimlerine kadar milletimizle olan gönül bağımızı çok daha sıkılaştırmayı amaçlıyoruz. Sizlerden, bu kritik sürece, bireysel hesapların ötesine geçerek olumlu yönde katkı vermenizi, özellikle de dar kadrocu yaklaşımdan uzak durmanızı istiyorum. AK Parti'nin gücü milletimizden aldığı destekten gelir. Milletimizin desteğini de ancak biz kendi aramızda birlik ve beraberlik içinde hareket edersek yanımızda bulabiliriz. Yani akraba, aşiret, şu bu değil; geniş kapsamlı bir yaklaşımla, kucaklayıcı bir anlayışla inşallah teşkilatlarımızı oluşturmamız lazım. Bunun dışındaki her şey teferruattır.

Sizlerden, önümüzdeki sürece bu anlayışla bakmanızı özellikle istirham ediyorum."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Siyaset, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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