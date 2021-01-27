Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sabırla kendi yollarında yürümeye devam edeceklerini ve acelelerinin olmadığını belirtti.

"Hani bunlar yatıp kalkıp 'erken seçim' diyorlar ya, zannediyorlar ki 'oradan bir şey toparlarız'. Size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim daha yapacak çok işimiz var. Açılışlar devam ediyor, bunları yapacağız ve bunlarla beraber yola devam edeceğiz. Biz, 'yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyerek yola devam ediyoruz. Hep söylediğim gibi CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz. Hele bizim Naci Bey bu işe üst düzeyde israf olarak bakıyor. Sadece ve sadece milletimize olan saygımız gereği, ailemizden ve hocalarımızdan aldığımız terbiye sınırlarının dışına çıkmadan sınırlı cevaplarla yetiniyoruz. Bu işe ayırdığımız mesaiye de siyasetin cilvesi olarak bakıyoruz. Diğer yandan bu devletin hiçbir memuru, bu ülkenin hiçbir evladı CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir. Bizler kendi platformlarımızda, yargı kendi yetki alanında, medya kendi zemininde bu çukur zihniyetin azgınlığını dizginleyecektir."

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi Türkiye'de yargının olduğunu vurgulayarak, "Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket öyle sahipsiz değil, gereği yapılmalıdır." dedi.

"Esnaflarımızı yalnız bırakmadık"

"Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar bu mücadeleyi biz de sürdüreceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz bizim asıl gündemimiz, ülkemizin ve milletimizin meseleleridir. Salgınla mücadelemizde aşı çalışmalarına başlanması ile yeni bir safhaya geçtik. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği programa göre aşı tedarikini, dağıtımını ve uygulamasını sürdürüyoruz. İşte şu an itibarıyla 10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik. Dünyada geliştiğini söyleyen ülkeler aşı bulamıyor ama biz hamdolsun yaptığımız anlaşmayla bu 50 milyon dozun 10 milyonunu tedarik etmiş vaziyetteyiz. Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır. Tedbirlerden etkilenen kesimlere yönelik destek programlarımızı ihtiyaca göre hem genişletiyor hem de sürelerini uzatıyoruz. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında, 3 ay süreyle aylık 1000 lira esnaf desteği; büyükşehirlerde 750, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yeni müjde

Salgın tedbirleri kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini ertelediklerini anımsatan Erdoğan, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödenmesi gereken taksitlerinin ötelendiğini aktardı.

"Yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının, salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır."

Bunun için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiğine işaret eden Erdoğan, aşılanan kişi sayısının, toplumda genel koruma sağlayacak rakamlara ulaşmasının da önemli bir kriter olduğunu vurguladı.

"Reform hazırlıklarımız büyük ölçüde şekillendi"

Erdoğan, yerli aşı çalışmalarının kullanılabilir seviyeye gelmesinin, Türkiye'nin önünü daha kolay görmesini sağlayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşı ile ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz. Kurulduğu günden beri reform gündemine sahip çıkan AK Parti olarak bu çerçevede yeni bir adım atıyoruz. Değişimin ve gelişimin ayrılmaz bir parçası gördüğümüz hukuki ve ekonomik reformlarımızla ilgili hazırlıklarımız büyük ölçüde şekillendi. Daha önce Cumhurbaşkanlığımızda ilk taslağı ele almıştık. Dün de Merkez Yürütme Kurulumuzda bu konuyu tartışmaya açtık. İnşallah yakında kapsamlı reform teklifimizi bir bütün olarak kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunacağız. Milletimize hizmetimizin en önemli vasıtası olan yatırımları yakından takip ediyoruz. Önceliği bitme aşamasına gelen işlere ve stratejik projelere vererek, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz."

Canlı bağlantıyla veya bizzat katılacağı açılış törenleriyle her alanda milleti yeni hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, milletvekillerinden, illerindeki yatırımları ve uzmanlık alanlarındaki büyük projeleri yakından takip ederek gerektiğinde bilgilendirme yapmalarını istedi.

"Projeler millete çok iyi anlatılmalı"

Erdoğan, hem bugüne kadar hizmete sundukları eserlerin hem halen devam eden yatırımların hem de hazırlık aşamasındaki projelerin millete çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Böylece karşımızdakilerin boş teneke misali gürültü çıkarmaktan başka vasıfları olmadığını herkes görme imkanına kavuşacaktır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi hem 2023 hedeflerine kavuşturacak hem 2071 vizyonunun altyapısını kuracak şekilde gece gündüz çalışacak durumda olduklarını vurgulayan Erdoğan, bunda taviz vermeyeceklerini belirtti.

Kimsenin hukukunu çiğnemeden, kendi hukuklarını da çiğnetmeden bu mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Meclis çalışmalarında milletvekillerine başarılar diledi.

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