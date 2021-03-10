Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

10.03.2021 13:31
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni'nin Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ettiğini ve nisanda sondaja başlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni'nin Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ettiğini ve nisanda sondaja başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kalkınmanın temel altyapısı olan enerji konusunda, geçtiğimiz 18 yılda gerçekten takdire şayan bir gelişme gösterdiğimizi kimse inkar edemez. Bunlar istedikleri kadar inkar etsinler. Biz, işimize bakıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, 2002 yılında toplam enerji kurulu gücün 32 bin megavatı bile bulmazken, bugün bu rakamın 96 bin megavatı geçtiğini belirterek "İnanın, bu 'Maliyeciyim.' falan filan diyor ama bunun maliyeci olması bu rakamları değiştirmez. Biz, işimize bakalım." ifadelerini kullandı.

Yerli enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün 19 bin megavattan 61 bin megavatın üzerine çıktığını dile getiren Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarının ise 12 bin megavat seviyesinden 50 bin megavata ulaştığını söyledi.

"Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13'üncü, Avrupa'da 6'ncı sıradayız"

Rüzgar, enerji, güneş ve jeotermal enerji kurulu gücünün 18 yıl önce sadece 36 megavat iken bugün bu rakamın 17 bin 437 megavat olduğunu aktaran Erdoğan, "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13'üncü, Avrupa'da 6'ncı sıradayız." bilgisini paylaştı.

Türkiye'yi enerji üssü haline getirecek projeleri de birer birer hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, TANAP ve Türk Akımı projelerini işler hale getirdiklerini, Azerbaycan'la Avrupa enerji arz güvenliğinin önemli bir halkası olan Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi'ni tamamladıklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminalini Aliağa'da 2016'da, BOTAŞ'a ait ikinci yeniden gazlaştırma terminalini ise Dörtyol'da 2018'de devreye aldıklarını anımsatarak Türkiye'nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih ile Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduklarını ifade etti. İkinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz'un, göreve başladığı tarihten itibaren 4 sondaj gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah nisan ayında sondaja başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu üç sondaj gemisini 450 milyon dolara mal ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu gemileri sıfırdan inşa ettirmeye kalksaydık 2 milyar 100 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Anladın mı Bay Kemal? Bunun adı finans yönetimidir. Kalkıp da sen bize 'Merkez Bankasının şu kadar parası nereye gitti?' bunları sorma. Siz tarihinize bakın. Sizin dönemlerinizde IMF'e olan borçlanma, Merkez Bankasının rezervleri nasıl buharlaştı, siz bize onun hesabını verin. Bizim böyle verilecek bir hesabımız yok. Biz yere çok sağlam bastık ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu sondajları kiralık gemiyle yaptırsaydık, satın aldığımızdan çok daha fazla bir bedel ödeyecektik. Bu yöntemle hem ülkemize kazandırdık hem de derin deniz sondajı alanında dünyanın önde gelen birkaç şirketinden birine sahip olduk. Türkiye'ye bu kazanımları sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

"81 ilimizin tamamında doğal gazdan istifade ediliyor"

Doğal gaz konusundaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak adımları birer birer attıklarını söyleyen Erdoğan, ülkenin her bir şehrindeki vatandaşları doğal gazın getirdiği konfora ve temizliğe kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Yatırımlarla Türkiye'nin doğal gaz tüketiminin 2002 yılında 17,1 milyar metreküp iken 2020 yılında 47,7 milyar metreküpe yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Doğal gaz abone sayısı 1,3 milyon iken bu rakam 17,5 milyona ulaştı. Doğal gaz kullanma imkanı sunulan nüfusun oranı, son 18 yılda yüzde 25'ten yüzde 80,4'e çıktı. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Artık kömür kullanan ev neredeyse kalmadı. Büyük oranda bütün vatandaşlarımız doğal gaza geçti ve geçiyor." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde Türkiye'de sadece 5 il ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz kullanıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bizden önceki yönetimlerin tablosu buydu. Bugün ise 81 ilimizin tamamında 589 yerleşim biriminde doğal gazdan istifade ediliyor. Arz güvenliği bakımından önemli olan doğal gaz depolama kapasitemizi sıfırdan 3,84 milyar metreküpe ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Benzer bir atılımı madencilik alanında da yaptıklarına işaret eden Erdoğan, "Geliştirdiğimiz politikalar ve teşvik ettiğimiz yatırımlar sayesinde maden ihracatımız 680 milyon dolardan 4,3 milyar dolar seviyelerine geldi. Linyit rezervimizi 8,3 milyar tondan 19,5 milyar tona, bor kimyasallarının kurulu kapasitesini 730 bin tondan 2 milyon 753 bine tona yükselttik. Ama bunu işleyerek, farkımız bu." dedi.

Erdoğan, Mardin- Mazıdağı'nda, Türkiye'de daha önce hiç olmayan 4 adet altın izabe tesisinin, Siirt'te de bir adet çinko izabe tesisinin yapımına başladıklarını bildiren Erdoğan, Siirt'teki tesisin yakında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Erdoğan, maden sektöründe faaliyet gösteren iş yeri sayısının 3 bin 206'dan 7 binin üzerine, sektörde çalışanların sayısının da 82 binden 130 bine çıktığını kaydetti.

(Sürecek)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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