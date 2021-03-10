Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, gelecek dönemde Türkiye'yi enerjinin her alanında geliştirmeye, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Yapılanları anlatmak önemli, ama görmek daha kalıcıdır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında nereden nereye geldiğini anlatan, "enerjide yaşanan gelişmeler" başlıklı videoyu partililere izlettirdi.

"Allah'a hamdolsun, görüldüğü gibi biz icraatlarımızla konuşuyor, eserlerimizle övünüyor, hizmetlerimizle iftihar ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, bütün bunlar karşılığında vatandaşlardan, kalplerinden kopup gelecek bir "Allah razı olsun." duasından başka bir şey de beklemediklerini belirtti.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, enerji konusunda ortaya koydukları tablonun, her alana çok daha fazlasıyla teşmil edilebileceğini dile getirdi.

Türkiye'ye bu eserleri ve hizmetleri kazandırırken, tek muhataplarının millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Altyapıdan hak ve özgürlüklere kadar her konuda ihmal edilmişliğin, geri bırakılmışlığın, horlanmışlığın acısını çeken milletimize, layık olduğu hizmetleri sunmak için gece gündüz çalıştık." diye konuştu.

Türkiye'deki kimi çevrelerden ise kalkınma mücadelesine destek bulamadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Destek bir yana bu çevrelerin önümüze sürekli çıkarttıkları engelleri aşmak, kesintisiz yürüttükleri yalan ve iftira kampanyalarıyla boğuşmak zorunda kaldık. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım, sözümüzü hep milletimize söylemekten, desteği hep milletimizden beklemekten, Allah'ın takdirine ve yardımına sığınmaktan vazgeçmedik. Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini, ülkesinin felaketinde arayacak kadar muvazeneyi yitirenler olabiliyor. Bunlara da yanlış yolda ilerlediklerini anlatmaya çalışıyoruz. Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Halbuki, kendilerini böyle zelil bir duruma düşüreceklerine, bizimle vizyonda, projede, yatırımda, icraatta, eserde yarışsalar, ülkemiz ve milletimiz adına daha hayırlı bir iş yapmış olacaklar."

"Muhalefete düşen..."

AK Parti İzmir İl Kongresi'nde, muhalefete kendileriyle nasıl yarışacakları konusunda birkaç tüyo verdiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir kez daha tekrarlayayım ki kimse 'Duymadım.', 'Görmedim.', 'Haberim yok.' diyemesin. Muhalefete düşen; 'Bunlar eğitimde 324 bin yeni derslik yaptı.', 'Biz 648 bin yeni derslik yapacağız.' demektir. 'Bunlar 132 yeni üniversite açtı.', 'Biz 264 yeni üniversite açacağız.' demektir. Bunlar 2 bin 145 yeni spor tesisi yaptı, biz 4 bin 290 yeni spor tesisi yapacağız demektir. 'Bunlar aralarında şehir hastanelerinin de bulunduğu 1524 yeni sağlık tesisi inşa etti.', 'Biz 3 bin 48 yeni sağlık tesisi inşa edeceğiz.' demektir.

Muhalefete düşen, 'Bunlar 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptı.', 'Biz 44 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız.' demektir. 'Bunlar 11 bin 600 kilometre demiryolunu yeniledi.', 'Biz 22 bin 200 kilometre demiryolunu yenileyeceğiz.' demektir. 'Bunlar sınırlarımız içinde bir dönem on binlerle ifade edilen terörist sayısını 300'ün altına düşürdü, biz bir tane bile bırakmayacağız.' demektir. 'Bunlar yılda 60 milyar lira sosyal yardım yapıyor.', 'Biz 120 milyar lira yapacağız.' demektir."

"Ülkenin enerjisini boş yere heba etmeyin"

Erdoğan, muhalefete önerilerini şöyle sıraladı:

"Muhalefete düşen, 'Bunlar 126 yeni organize sanayi bölgesi açtı.', 'Biz 252 organize sanayi bölgesi açacağız.' demektir. 'Bunlar elektrikte kurulu gücümüzü 92 megavata çıkardı.', 'Biz 184 megavata çıkartacağız.' demektir. 'Bunlar 1 milyon toplu konut yaptı.', 'Biz 2 milyon yapacağız.' demektir. 'Bunlar orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı.', 'Biz 4 milyon hektar artıracağız.' demektir. 'Bunlar 600 yeni baraj yaptı.', 'Biz 1200 yeni baraj yapacağız.' demektir. 'Bunlar turist sayısını 52 milyona kadar çıkardı.', 'Biz 104 milyona çıkartacağız.' demektir.

Eğer bu hedefleri kuru sözle bile olsa ifade edemiyorsanız, lütfen milletin vaktini boşa harcamayın. Şayet kamuoyunun önüne şöyle en basitinden bile olsa bir projeyle çıkamıyorsanız, ülkenin enerjisini boş yere heba etmeyin. Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız, yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın. İnşallah bu mesajlarımız yerini bulur da Türkiye 2023 hedefleri arasına, vizyon sahibi bir muhalefete kavuşma sevincini de ekler. Aksi takdirde biz, hep söylediğimiz gibi 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmaya devam ederiz."

Erdoğan, özellikle CHP'nin, kendi iktidarı için referans verdiği belediyelerinde ortaya koyduğu görüntülerin, hiç de iç açıcı olmadığını ifade ederek, "Türkiye, 1990'lı yıllarda CHP'nin 'çöp, çukur, çamur' diye özetlediğimiz belediyecilik anlayışının ağır bedellerini ödemiştir." dedi.

"Meydanları dolduran çöp yığınları görüyoruz"

Aynı şekilde koalisyonlu yılların, Türkiye'nin sırtına yüklediği faturaları da unutmadıklarını anımsatan Erdoğan, "Bugün yeniden, ülkemizin çeşitli şehirlerindeki ilçelerde, sokakları ve meydanları dolduran çöp yığınları görüyoruz. Bugün yeniden, musluklardan su akmadığı için tankerlerin ardında oluşan su kuyrukları görüyoruz. Bugün yeniden, her yağmurda su altında kalan binalar, iş yerleri, sokaklar görüyoruz. Bugün yeniden, yetersiz toplu taşıma hizmetleri sebebiyle üst üste yığılmış insan manzaraları görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünden bugüne CHP belediyeciliği" videosunu, partililere izlettiren Erdoğan, görüntülere ilişkin, "Görüldüğü gibi 20 yıl öncesi değil, iki ay öncesi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu videodaki "Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan göreceksin, bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak, Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz." sözüne, "Şecaat arz ederken sirkatin söylermiş." karşılığını verdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşçinin, emekçinin, çalışanların isimlerini dillerinden düşürmeyen hatta 'Biz devletin belirlediği ücretten daha fazlasını vereceğiz.' diye böbürlenen CHP'nin belediyelerinin ülkeyi getirdiği hal işte budur. Tabii istismarcılık bunların genine işlemiştir. Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki, yanlarında yörelerinde tuttukları kesimler arasındaki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini bile görmezden, duymazdan gelenlerin elbette millete hizmet gibi bir davası olmaz."

(Sürecek)