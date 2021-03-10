Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

10.03.2021 13:37
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerimizi vaka sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, aşılama oranı gibi kriterlere göre 4 gruba ayırarak renklendirdik.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerimizi vaka sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, aşılama oranı gibi kriterlere göre 4 gruba ayırarak renklendirdik. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre kademeli olarak belirledik. Böylece durumu iyi olan illerin kazanımlarına sahip çıkmalarını, durumu kötü olan illerin de iyiye doğru gitmek için çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, koronavirüs salgınının, dünyanın son bir asırdaki en büyük sağlık krizi olarak etkisini artırarak sürdürdüğüne dikkati çekti. Türkiye'nin, salgınla mücadelesini ilk vakanın tespit edildiği günden beri kararlılıkla yürüten ülkelerin başında geldiğini belirten Erdoğan, "Pek çok ülke, adeta sağlık sisteminin çöküşü gerçeğiyle kendi içine kapanırken, biz tüm vatandaşlarımıza hastanelerimizi açtık. Bugün hala gelişmiş ülkeler başta olmak üzere çoğu yerde, öyle istediğiniz gibi hastaneye gidemez, teşhis ve tedavi talep edemezsiniz. Ancak telefonla yaptığınız başvuru kabul edilirse hastane kapısından içeri alınma şansına sahipsiniz." diye konuştu.

Koronavirüs salgının başlamasının ardından, ilk aylarda, dünyadaki maske kargaşasını, yoğun bakım yatağı, solunum cihazı krizlerini, yaşlı bakımevlerinde yaşanan toplu ölümleri, insanların üzerine çöken korku ve umutsuzluk iklimini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, Türkiye hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedi. Vatandaşlarımızın sadece sağlıklarını değil, istihdamdan eğitime kadar, hayatlarının her alanını kuşatan tedbirlerle süreci yönettik. Utanmadan, sıkılmadan öyle tweetler atıyorlar ki biz maskesiz kalmışız, halkımıza maske dağıtamamışız. Bu ne vicdansızlıktır, bu ne terbiyesizliktir. 146 ülkeye maske gönderen bir Türkiye var. Buna da bir kılıf uydurmuşlar, 'Bu Erdoğan'ın kendinin sadece reklamını yapması.' Bizim böyle bir reklama ihtiyacımız yok ama biz dünyada nerede bir sıkıntı varsa oranın imdadına yetişmeyi kendi medeniyetimizin özellikle bize yüklediği bir görev telakki ettiğimiz için bu adımları attık ama bunların böyle bir derdi yok. Bunların böyle bir medeniyet sevdası, bir medeniyet yarışı yok. İnançlarından ötürü böyle bir adımı atma dertleri de yok ama bizde bu dert var."

Bugün Türkiye'nin, aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer aldığını bildiren Erdoğan, salgın tedbirlerinin yönetiminde de Türkiye'nin oldukça iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Erdoğan, son kabine toplantısında, şehirleri vaka sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, aşılama oranı gibi kriterlere göre dört gruba ayırarak renklendirdiklerini, yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre kademeli olarak belirlediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Böylece durumu iyi olan illerin kazanımlarına sahip çıkmalarını, durumu kötü olan illerin de iyiye doğru gitmek için çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla o şehirdeki insanlar, hangi renkte yer alacaklarına, dolayısıyla hangi imkanlardan faydalanabileceklerine kendileri karar veriyorlar. Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız kabine toplantımızda, illerimizdeki gelişmeleri değerlendirerek normalleşme haritamızı güncelleyeceğiz. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak, ülkemizi bu musibetin yol açtığı sıkıntılardan kurtarabileceğimize inanıyorum."

Erdoğan, AK Parti'nin kongre sürecine de değinerek son olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının kongresinin tamamlandığına, şimdi önlerinde Gençlik Kolları Başkanlığının kongresinin bulunduğuna dikkati çekti. Erdoğan, bu kongrelerin tamamlanmasının ardından da büyük kongreye hazırlanacaklarını anlatarak "Gösterdiğiniz ilgiye, alakaya teşekkür ediyorum." dedi.

(Bitti)

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika


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