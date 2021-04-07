Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık hizmetlerini artık ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ayağına götürüyor, toplam 1 milyon 770 bin insanımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kasım 2002 seçimlerinin ardından ülkenin yönetimini devraldıklarında, millete Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde kalkındıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, Türkiye'yi her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitime ayrılan bütçeyi 20 kattan fazla artırarak, yükseköğrenimle birlikte 212 milyar liraya yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, okullardaki derslik sayısını 2002'den bugüne 343 binden 600 bine çıkardıklarını ifade etti.

Okullardaki laboratuvar sayısını 22 binden 55 bine, kütüphane sayısını 14 binden 29 bine, dijital kütüphane sayısını 3 binin üzerine, spor salonu sayısını ise 2 bin 791'den 11 bin 749'a ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, "Son 18 yılda toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirerek bu alandaki eksikleri önemli ölçüde tamamladık. Eğitimi, bilimsel bir anlayışla 4+4+4 şeklinde kademelere bölerek zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık." diye konuştu.

Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, yıllardır bir istismar aracı olarak kullanılan üniversite harçlarını kaldırdıklarını, üniversiteye girişteki katsayı farklılıklarını giderdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Maarif Vakfı'mız kanalıyla bugün 43 ülkede 338 okul, 1 üniversite, 1 eğitim merkezi ve 41 yurtla eğitim-öğretim veriyoruz. Hükümete geldiğimizde 76 olan üniversite sayımız bugün 207'ye, akademik personel sayımız 70 binden 178 binin üzerine ve 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız da 8 milyonun üzerine çıktı. Bugün dünyanın birçok farklı ülkesinden 200 bin öğrenci ülkemiz üniversitelerinde öğrenim görüyor. Gençlik merkezlerimizin sayısını 9'dan 364'e çıkartarak, ülkemizin her köşesinde bu hizmetin verilebilmesini sağladık.

Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 700 bine ulaştırdık. Kredi veya burs ödemelerinin aylık tutarını; gençlere sesleniyorum; 'Sizi maddi noktada biz destekleyeceğiz, biz güçlendireceğiz.' diyor Bay Kemal, biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerine verilen burs 45 liracıktı, şimdi ise 650 lira. Yüksek lisans öğrencilerinde 1300 liraya, doktora öğrencilerinde 1950 liraya çıkardık. Bunu biz yaptık. Siz zaten bu makamlara gelecek de değilsiniz. Gelseniz de zaten bu tür destekleri verecek niyetiniz asla yok. Geçmişte olmadı ki şimdi olsun."

"Dünyaya örnek olduk"

Erdoğan, sağlıkta hastane yatak sayısını 164 binden 253 binin üzerine, nitelikli yatak sayısını 19 binden 162 bine, sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 177 bine yükselttiklerini anımsattı.

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar da yapar mı? Yapar. Bunlar ne yapar? İşte Adana'da pazar yerini, 'hastane' hatta 'sahra' da demiyorlar, edepten yoksun olmayalım diye. Diyorlar ki 'Bak, işte biz hastane yaptık.' Senin ona hiçbir zaman gücün yetmez. O, bizim şanımızdandır. Biz 54 günde Atatürk Havalimanı'ndaki acil durum hastanesini yaptık. Aynı şekilde Sancaktepe'de yine 45 günde bir diğer acil durum hastanesini yaptık. Niye buraları seçtik? Uçak geldi, buraya insin ve buradan da 5 dakikada hastaneye geçsin. Sancaktepe'ye uçak insin, 5 dakikada hemen oradan hastaneye geçsin. Bunların içinde oda sayısı ve ameliyathaneler, her birinde 18 ameliyathane var. Tamamen modern tıp aletleriyle dayalı, döşeli bu hastaneleri yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü. Bizden bunu aynen istedi. Arnavutluk'a söz verdik. Bir müteahhidimizi görevlendirdik. 48 günde müteahhidimiz Arnavutluk'ta acil durum hastanesini yaptı ve Başbakan, teşekkür için Sağlık Bakanı'mızı aradı ve teşekkür etti. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz. Aynı zamanda bize kim ulaşıyorsa biz de onlara ulaşmanın hep gayreti içinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde bu yola devam edeceğiz."

"Sizin aklınız yok muydu?"

Ambulans başına düşen nüfus sayısının 107 binlerden 14 binlere indiğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ambulansları alışılmış ambulanslar olarak değil. Dağlar var; kar, tipi, bora var. Normal ambulanslarla, oralarda problemleri çözmek mümkün değildi. Neleri getirdik? Oralara da paletli ambulansları getirdik. Bugün Erzurum'un her bir köşesine o paletli ambulanslarla ulaşmamız mümkün. Onlarla da kalmadık. Yine aynı şekilde helikopter ambulanslarımızı, ambulans uçaklarımızı devreye soktuk. Bu millet bunları görüyor muydu? Bu ülkede CHP'nin iktidar olduğu dönemler yok muydu? Bunlar aklınıza gelmedi mi? O zaman dünyada ambulanslar yok muydu? Uçak ambulanslar, palet ambulanslar yok muydu? Siz neredeydiniz? Sizin aklınız yok muydu?

Ben, anacığım rahatsızlandığı zaman bugün Şehir Hastanesi olarak kurduğumuz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi, o zaman Okmeydanı SSK Hastanesi'ydi. Sabah namazından sonra oraya gider, oradan numarayı alır. O numarayla daha sonra anacığımla orada muayeneye giderdik. Onu da geç, aynı hastanede, benim bir dava arkadaşımın eşi rahmetli oldu. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; eşini maalesef doğum esnasında; çocuk rahmetli, hanımı rahmetli... 'Ödeme yapılmadı.' diye vermediler. Ne yapıyorlar? Rehin alıyorlar. Bunları biz bu ülkede yaşadık. Kimlerin iktidarıydı? Bay Kemal, senin SSK Genel Müdürü olduğun dönemdi. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın. Bu millet senin cemaziyelevvelini çok iyi biliyor. Bunları bütün dava arkadaşlarım, tek tek dolaşarak bu millete anlatmalıdır. Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Gerekirse belgelerle bunları anlatacağız. Bunların ne olduğunu, nerede, neleri, nasıl yaptıklarını anlatacağız. Anlatalım ki milletimiz gerçekleri öğrensin."

Erdoğan, hastanelerde 2002'de 58 olan MR sayısının, bugün 940'a, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısının 1251'e ulaştığını söyledi.

"Git, gez, gör"

"Artık sağlık hizmetlerini ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ayağına götürüyor, toplam 1 milyon 770 bin insanımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz." diyen Erdoğan, sağlıkta çıtayı gelişmiş ülkelerin bile üzerine çıkararak, toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanesini milletin hizmetine sunduklarını belirtti.

Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Hesap soruyor, 'Bunları açıklayın.' Eser ortada. Şehir hastanelerimizi gezmek, görmek istiyorsan, gidersin, görürsün ve neyin ne olduğunu beğenmediğin Sağlık Bakanı'mız sana anlatır. Öyle diyor ya. Git, gez, gör." diye konuştu.

Halen 9 şehir hastanesinin inşasının; 3'ünün ihalesi, 3'ünün de proje çalışmalarının sürdüğünü bildiren Erdoğan, "Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp, milletimizin hizmetine verdik. Yerli ventilatörü geliştirip seri üretime geçerek, kendi ihtiyacımızı karşılama yanında 20 ülkeye de ihraç ettik. Salgın öncesinde test yapabilen laboratuvar sayımız 73 iken, salgın döneminde bu sayıyı 461'e yükselttik." ifadelerini kullandı.

"Toplam spor tesisi sayısını 3 bin 907'e çıkardık"

Erdoğan, sporda; atletizm pisti sayısını 12'den 56'ya, yarı veya tam olimpik havuz sayısını 46'dan 278'e, toplam spor tesisi sayısını ise 1575'ten 3 bin 907'e çıkardıklarını belirtti.

Bugüne kadar 32 stadyumun yapımını tamamladıklarını, 10 tanesinin inşasının, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmalarının sürdüğüne bildiren Erdoğan, "Faal sporcu sayımız 206 binden 3 milyon 623 bine, spor kulübü sayımız 6 binden 19 bine ulaştı." dedi.

Sosyal hizmetlerde, 2002'de 2 milyar lira olan sosyal yardım tutarının, 2020'de 69 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, "Son 18 yılda toplamda 411 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Engelli maaşlarını 2002 yılındaki 24 lira seviyesinden 914 liraya, yaşlı maaşını yine 24 liradan 763 liraya çıkardık. Kamudaki engelli istihdamını 2002 yılındaki 5 bin 777 seviyesinden 58 binin üzerine yükselttik. Asgari ücreti 2002 yılında 184 liradan aldık, bugün 2 bin 825 lira olarak uyguluyoruz. Daha önce 66 liradan başlayan en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık." bilgisini paylaştı.

Emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye vermeye başladıklarını anımsatan Erdoğan, "Vatandaşlarının neredeyse tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımız, bu farkı çok iyi bilmekte ve her seferinde bize teşekkür etmektedir." diye konuştu.

"Son 18 yılda toplam 275 adalet hizmet binası inşa ettik"

Erdoğan, adalet sisteminin daha iyi hizmet verebilmesi için yargıda insan kaynakları kapasitesini güçlendirdiklerini söyledi.

İktidara geldiklerinde 9 bin 349 olan hakim-savcı sayısının, bugün 21 bin 630'a, toplam adalet personeli sayısının ise 61 binden 168 binin üzerine çıktığını dile getiren Erdoğan, "Son 18 yılda toplam 275 adalet hizmet binası inşa ederek hem yargı mensuplarımızın çalışma şartlarını düzelttik hem de vatandaşlarımızın hizmet alma standartlarını iyileştirdik." diye konuştu.

Mahkeme kararlarındaki hataları asgariye indirmek ve temyiz sürecindeki yığılmayı önlemek için 15 yerde Bölge Adliye Mahkemesi, 8 yerde Bölge İdare Mahkemesi kurduklarını hatırlatan Erdoğan, böylece Yargıtay ve Danıştayın iş yükünü azaltırken, uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkin çözümüne imkan sağlayarak, vatandaşların hukuki güvencesini yükselttiklerini anlattı.

Erdoğan, içişlerinde; yerel yönetim mevzuatlarında yaptıkları düzenlemelerle, mahalli idare sistemini güçlendirdiklerini, mahalli idareleri daha demokratik, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturarak, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmelerini temin ettikleri belirtti.

"Milleti niye aldatıyorsun?"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yakın dönemde muhtarlarla ilgili abuk sabuk şeyler söylediğini" ifade eden Erdoğan, "Yapacağından değil ya kendilerine özel kalem memuru atayacakmış. Bunu söylüyor. Bay Kemal, biz muhtar maaşlarını 97 liradan aldık, 2 bin 445 liraya çıkarmak ve SGK primlerini ödemek suretiyle mali haklarını güçlendirdik. Milleti niye aldatıyorsun? Yapacağından değil. Siz bu süreçlerden geçtiniz. Bu süreçleri yaşadığınız zaman niçin bu tür imkanları sağlamadınız?" dedi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarların taleplerinin merkezi olarak takibine imkan sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "Geçmişte muhtarların mühürlerini toplatarak tüm muhtarlıkların kapısına kilit vurmaya kalkanların, bugün yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu ise söylemeye bile gerek duymuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile vatandaşların ülke topraklarının her karışında huzur ve güven içinde yaşamasını temin ettiklerini dile getiren Erdoğan, gece-gündüz demeden görevlerini fedakarca yürüten kahraman güvenlik güçlerinin her birine şükranlarını sundu.

(Sürecek)