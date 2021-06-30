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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

30.06.2021 14:13
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar lafa gelince bizi 'tek adamlık' ile, 'hukuk tanımazlık' ile 'diktatörlük' ile itham ederler ama kendileri sadece Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne teamül ne devlet adabı...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar lafa gelince bizi 'tek adamlık' ile, 'hukuk tanımazlık' ile 'diktatörlük' ile itham ederler ama kendileri sadece Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne teamül ne devlet adabı tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin, iş insanlarından bankacılara ve bürokratlara kadar herkesi tehdit ettikleri yetmezmiş gibi yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için uğraştıkları ülkelere bile parmak sallayacak kadar muvazeneyi yitirdiğini söyledi.

"Eğer kredi verecek olursanız, bunları ödemeyiz." dediklerini aktaran Erdoğan, " Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar. 'Ödemeyi kesinlikle yapmayız.' Daha şimdiden... Devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok." diye konuştu.

Bunların uluslararası tahkim mekanizmasından da haberleri olmadığını dile getiren Erdoğan, iktidara geldiklerinde, kendilerinden önceki borçları devlet olmanın gereği ödediklerine işaret etti. Erdoğan, "Ama bunlar devlet değil; zillet, zillet." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişilerin iktidar olma sürecinin hayal bile olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da bildikleri için atıyor. Tutarsa ne ala. Tutmazsa 'Kendimizi aldatmış oluruz.' diyor. Bunlar lafa gelince bizi 'tek adamlık' ile 'hukuk tanımazlık' ile 'diktatörlük' ile itham ederler ama kendileri sadece Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne teamül ne devlet adabı tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar. Uzaktan bakıldığında bu tablo CHP'nin tarihi boyunca ülkeye verdiği zararların uzun listesini de hatırlatan ibretlik bir görüntüdür. Yakından bakıldığında ise aynı durum, ülkenin ve milletin geleceği adına endişeye kapılmamıza yol açan bir vahamet tablosudur. Halbuki biz muhalefetle ülkenin önüne çıkardığı engellerin değil millete kazandıracağımız eserlerin, hizmetlerin, yatırımların atışmasını yapmak, kavgasını vermek isterdik."

"...Çıtayı sürekli kendi elimizde yukarıya taşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin Kanal İstanbul Projesi'ni gündeme getirdiğinde, onlardan İstanbul için çok daha büyük, çok daha cazip bir proje önermelerini beklediklerini ifade ederek "Mesela biz Üçüncü Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü dedik ve yaptık. Onlardan çok daha iddialı projeler ortaya koymalarını beklerdik. Mesela biz şehir hastaneleri dedik, hiçbir vatandaşımız sağlık sigortası sisteminin dışında kalmayacak, sağlık hizmetleri ücretsiz ve kaliteli olacak, dedik. Onlardan çok daha ilerisini duymak isterdik." diye konuştu.

Diğer taraftan ihracatı her ay yeni rekorlarla ileri taşıdıklarını, üretimi artırdıklarını, sanayiyi geliştirdiklerini, savunma sanayinde Türkiye'yi marka haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Onlardan çok daha çarpıcı projeler ortaya koymalarını umardık." dedi.

Erdoğan, her şehre üniversite kazandırdıklarını, ilk ve orta öğretimde okulları baştan aşağı yenilediklerini, öğretmen kadrosunu güçlendirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Onlardan çok daha fazlasını taahhüt etmelerini beklerdik. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Peki ne oldu? Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi 'Yaptırmayız da yaptırmayız.' demekten başka laf da bilmeyen proje de üretmeyen bir CHP bulduk. İşte bunun için diyoruz ki biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Karşımızda bizimle demokrasi ve özgürlüklerde olduğu gibi eserde, hizmette, projede yarışacak kimse olmadığı için çıtayı sürekli kendi elimizde yukarıya taşıyoruz. Kanal İstanbul da bu örneklerden biridir. Türkiye, bugüne kadar bunca esere, bunca hizmete nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa, Kanal İstanbul Projesi'ne de aynı şekilde kavuşacaktır. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'un Boğaz trafiği ve depreme hazırlık gibi sorunlarının çözümüne ciddi katkı sağlayacak bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz."

Bu projede sadece bir kanal inşa etmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda İstanbul'a ve Türkiye'ye limanıyla ihracatı, hayat alanlarıyla ülke insanını rahatlatacak yeni bir nefes borusu açtıklarını vurgulayan Erdoğan, proje hazırlık aşaması bilimin ve tekniğin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini attıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapı deplase çalışmalarının ardından Kanal'ın kazısına süratle başlanacağını belirterek "Kanal'ın her iki tarafında inşa edilecek toplamda 500 bin kişilik şehirler, İstanbul'a ilave nüfus getirmek için değil, depreme hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır." diye konuştu.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, CHP ve yandaşlarının Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin yalan kampanyalarına ve yalan terörüne aldanmamaları gerektiğini söyledi.

Kanal İstanbul'un uzunluğunun 45 kilometre, taban genişliğinin en dar yerinde 275 metre, derinliğinin ise 20,75 metre olduğunu kaydeden Erdoğan, projenin şimdiden ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, "Hedefimiz bu projeyi, 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır. Türkiye'ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri, bu dünya çapında projeyle taçlandıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunca yıldır aklınız neredeydi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar milletin hayrına olmasına rağmen karşı çıkılan projeler ve Kanal İstanbul'a ilişkin videoyu göstererek "(Yaptırmayız da yaptırmayız.) diye kendilerini paraladıkları proje işte bu." ifadesini kullandı.

İstanbul'a karşı sorumlulukları yerine getirmeyenlerin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili ileri geri konuşmalarının kendilerini komik duruma düşürmekten başka işe yaramayacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehrin depreme hazırlık çalışmalarından, kıyılarını istila eden müsilaja kadar hiçbir ciddi meselesinde dişe dokunur herhangi bir çabasını görmediklerimizin, Kanal İstanbul'a karşı kampanya yürütmesi zavallılık işaretidir. Neymiş efendim 'Bu proje yeteri kadar tartışılmamış.' Biz Kanal İstanbul Projesi'ni tam 11 yıl önce kamuoyuna açıkladık ve o günden itibaren tartıştık. Ne zaman ki milletvekilliğine aday olduk o zaman da dedik ki 'Bizim çılgın projemiz Kanal İstanbul.' Tabii bunların siyasette zamanı takip diye bir anlayışları yok. Neler oluyor, neler oldu bu ülkede, haberleri yok. Bunlar sadece dedikodu, sadece yalan üretsinler ve yalan terörüyle de milleti aldatmaya kalksınlar. Bunlara sormak lazım, bunca yıldır aklınız neredeydi? Aradan geçen 11 yılda tartışmadığınız, araştırmadığınız, düşünmediğiniz hangi meseleyi, diyelim ki projeyi bir yıl sonra başlatsak, bu arada neticeye bunu kavuşturacak mısınız, böyle bir şeyiniz mi var? Kendi tembelliklerine, iş bilmezliklerine, kifayetsizliklerine kılıf bulmak için ortaya attıkları her bahane, aslında ülkemiz için nasıl hiçbir hayalleri, hazırlıkları olmadığını gösteriyor."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Diktatörlük, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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