Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, hep birlikte daha çok çalışarak, daha sıkı mücadele ederek Türkiye'yi eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, demokratik liderlik düzeyine mutlaka çıkartacaklarını söyledi. Bunun için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, bugün Amasra-Kurucaşile-Cide devlet yolunun Çakraz-Karaman kesiminin açılışını yapacaklarını dile getirdi. Erdoğan, "Durmak yok, yola devam." dedi.

Çok zor bir güzel güzergahta inşa edilen bu yolun, içindeki tünelleri, köprüleri, viyadükleri, kavşaklarıyla millete layık bir eser olduğunu belirten Erdoğan, ülkeye ve bölge vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, diğer yandan sanayi üretiminin bir kez daha rekor seviyede artarak Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü teyit ettiğini anlatarak "Dün açıklanan verilere göre mayıs itibari sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 ve bir önceki aya göre de yüzde 1,3 seviyesinde yükseliş gösterdi. Buyurun, işte biz ekonomiyi böyle konuşuyoruz, böyle kantara çıkartıyoruz ve ekonominin belkemiği olan sanayi ile yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yatırımlarla büyüyen, istihdamı artan, ihracatı yükselen Türkiye'nin adım adım hedeflerine yaklaştığını dile getirdi.

-"Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler"

15 Temmuz darbe girişiminin, yarın 5. yılı olduğunu anımsatan Erdoğan, Meclis'in o gece sergilediği cesur duruşla gazilik unvanını hak ettiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da verdiğini belirterek "Kamudan iş dünyasına, sivil toplumdan eğitime kadar devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Fakat biz bunları, biliyorsunuz, içeride de dışarıda da kovalıyoruz ve yakaladıkça da Türkiye'ye getiriyoruz. Şu anda Orta Asya'daki en büyük, bütün para, finans olaylarını koordine eden ve onların Orta Asya'da dağıtımını yürüten ismi yakalandı, getirildi, bütün sorgulamaları yapıldı, şimdi yola devam ediyoruz." dedi.

Örgütün, ülkede ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için hala çalışan, fırsat kollayan mensupları olduğuna işaret eden Erdoğan, "Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum ama aldandık, şimdi toparlandı. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, tüm şehitlere ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnirken son nefesini verenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Beraberce hareket etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık ister terör örgütleri kullanılarak yapılsın ister başka ayak oyunlarıyla önüne getirilsin, vatanının bütünlüğü ile milletinin birliğine, devletinin bekasına yönelik her türlü tehdidi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bulup yok etme gücüne, iradesine, kararlılığına sahip bir ülkedir. Külliyenin karşısında müzemizi de bitirdik, onun da açılışını yapacağız. Anıtımız zaten açılmıştı ve o gün yine Meclisimizin önünde merasimimiz var. Tüm bu merasimlerde özellikle AK Parti Grubu olarak, her birisinde de olmalıyız, beraberce hareket etmeliyiz. Külliyenin önünde de o gün tüm şehit ve yakınlarını, gazilerimizin kendileri ve yakınlarını ayrıca Silahlı Kuvvetlerimiz, hep birlikte, orada hedefimiz tüm o alanı doldurmak suretiyle 15 Temmuz'u, orada hep birlikte analım, şehitlerimizi yad edelim, gazilerimize de Allah'tan şifalar dileyelim."

"Kendisini bu çemberin dışında görenlerin..."

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin, artık sınırlarında değil tehditlerin bulunduğu yerlerde başladığına dikkati çekerek Türkiye'nin siyasi ve ekonomik çıkarlarına yönelik fiili ve potansiyel her türlü tehdidi, tehlikeyi, saldırıları, sınırlarına dayanmadan önleme konusunda gereken adımları attıklarını bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diplomatik misyonlarımızı tüm alt birimleriyle güçlendirmemizin, bölgemizde pek çok yerde danışmanlık ve eğitim seviyesinde askeri görevler üstlenmemizin sebebi işte budur. Şayet bu güçlü altyapıyı kurmazsak, bu topraklarda bize huzur, güven ve refah içinde yaşatmayacaklarını, uzak ve yakın tarihimizdeki sayısız örnekle biliyoruz, görüyoruz. İşte bunun için terör örgütlerine ve onların faaliyetlerine, sadece sıradan silahlı yapılar olarak bakmıyoruz. Yine ülkemizin maruz kaldığı saldırıların önemli bir kısmının da siyasetin, ticaretin, sosyal hayatın kendi doğal mecrasından kaynaklanan hadiseler olmadığının farkındayız. Bu şekilde baktığımızda PKK'ya da FETÖ'ye de benzer gayelerle her an önümüze çıkartabilecek diğer yapılara karşı da teyakkuz halimizi sürdüreceğiz. Hiç şüphesiz bu sadece bizim, sadece siyasetin, sadece hükümetin sorumluluğunda olan bir mesele değildir. Ülkemizde yaşayan 84 milyon vatandaşımızın tamamı ülkeyi ve milleti ayakta tutacak, yaşatacak, geliştirecek bu kutlu davanın tarafıdır. Kendisini bu çemberin dışında görenlerin ülkeleri ve toplumları ile bağları kopmuş demektir. Böyle insanları da bir an önce kazanmak, onları da bugün bu davanın mensubu haline getirmek en başta gelen görevimizdir. Bilhassa yeni nesillerin, gençlerimizin, çocuklarımızın bu anlayışı, okul öncesinden başlayarak, hayatlarının her aşamasında geliştirerek kazanmalarını sağlamak mecburiyetindeyiz. Medeniyetini, tarihini, kültürünü, değerlerini bilmeyen nesiller, tıpkı avuçladığımız su gibi elimizden akıp gitmeye mahkumdur. 15 Temmuz gibi hadiseler yaşattıkları acılar yanında işte bu dersleri de bize gösteren yönüyle sürekli hatırlamamız gereken tarihi dönüm noktalarıdır. İnşallah hep birlikte bu doğrultuda azimle, kararlılıkla, cesaretle yolumuza devam edeceğiz."

Sporculara kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya Kupası müsabakalarında başarılara imza atan sporcuları kutladı.

İşitme engelli sporcuların dünya şampiyonasında 8 altın, 9 gümüş ve 12 bronz madalya ile adeta destan yazdığını anımsatan Erdoğan, Avrupa şampiyonasında ise sporcuların yüzmede 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz, atletizmde ise 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz elde ettiğini söyledi. Sporcuların kürek dalında dünya şampiyonasında da bir altın ve bir bronz madalya ile yurda döndüklerini vurgulayan Erdoğan, 660. Tarihi Kırkpınar Güreşlerini de Ali Gürbüz'ün baş pehlivan olarak tamamladığını anımsattı.

Erdoğan, tüm bu sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kurban Bayramı'nın, salı günü idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, bir gün öncesinden geniş katılımlı bir heyetle KKTC'ye gideceklerini, Kurban Bayramı'nı KKTC'deki vatandaşlarla kutlamanın hem kendilerine hem de oradaki vatandaşlara ayrı bir kıvanç yaşatacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sergileyeceğimiz duruşun Kıbrıslı kardeşlerimize moral, tüm dünyaya da kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması sonrasında kürsüye gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün iki belediye başkanı arkadaşımız daha büyük AK Parti ailesine katılıyor. Amacı hizmet ve milletin duasını almak olan, gönül belediyeciliği yapmak isteyen arkadaşlarımızın katılımları bizleri de onurlandırıyor. Bugün inşallah iki belediye başkanı arkadaşımızla birlikte, son 1 yıl içinde partimize katılan belediye başkanı sayısı 40 oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Saadet Partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'ye rozetini taktı. Erdoğan, "Bu hafta gerçekten muhteşem bir Diyarbakır seyahati oldu. Başkanımız da bu seyahatin bereketi oldu. İnanıyorum ki bunun gerisi de çok daha farklı şekilde gelecektir. Gerek milletvekillerimiz gerekse belediye başkanlarımız hep birlikte Diyarbakır'ı aslına rücu ettireceğiz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Saadet Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya da rozetini taktı.

TBMM Şeref Holü merdivenlerinde, Meclis'i ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyetile hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

