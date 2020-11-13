Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (2) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (2)

13.11.2020 16:47
Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderinin adeta birbiriyle bütünleştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, "AK Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı,...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderinin adeta birbiriyle bütünleştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, "AK Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle de karşı karşıyayız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti'nin geçtiğimiz 18 yıldaki başarılarıyla ülkeyi ileri bir noktaya getirdiğini, önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletin umudu olmayı sürdüreceğini söyledi.

Ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşanılan dönem kadar kritik bir süreçten geçildiğini belirten Erdoğan, vatan topraklarına gözünü dikenlerden milleti birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryoların tedavüle sokulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın yardımı, milletin feraseti ve kendilerinin gayretiyle bu oyunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletemiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini, bunu hayata geçirme sorumluluğunu da yine AK Parti'ye verdiğini, her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz desteğiyle bunu gördük. Bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarında görev almış herkese çok büyük sorumluluk yüklüyor. Böyle bir sorumluluğu hakkıyla hissedenin gözüne uyku girmez. Hep söylediğimiz gibi AK Parti, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'nin istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Ama sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Hükümette, mecliste, belediyelerde, teşkilatlarda samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarlarını, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde çalıştığımız sürece bu kredi devam eder. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Halbuki öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle de karşı karşıyayız."

"Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıdan AK Parti teşkilatlarında görev almak, partinin başarısı için çalışmanın adeta milli bir görev haline geldiğini söyledi.

Milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü dile getiren Erdoğan, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasının bunun işareti olduğunu belirterek, kadın ve gençlik kollarının üye sayısındaki artışının, bu teveccühün tüm kesimlere yayıldığını gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir." dedi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni ve ona hazırlık mahiyetindeki ilçe ve il kongrelerini böyle hayati bir dönemde gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, partinin hayatın bir gerçeği olan değişimin dışında asla düşünmediklerini ve tutmadıklarını anlattı.

Erdoğan, son 2 yılda teşkilatların yaklaşık 3'te ikisini yeni isimler ve yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da bırakmadıklarını, geçmişten bugüne kadar partiye hizmet etmiş herkesi kucaklayarak yeni sesler ve yeni heyecanlarla çalışmaların temposunu artırdıklarını kaydetti.

Secimden önce seçim kazanmanın yolunun bugünden milletle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe ve sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi. Bu sırada vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, alanda boş sandalye varken ayakta ve sıkışık durulduğunu belirterek, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Sosyal mesafeye de dikkat edelim. Bizim bu işe örnek olmamız lazım. Bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Buna söz veriyor muyuz? İçenleri de uyarıyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Belediyesi ziyaretinde herkesin tanıdığı bir kişiye sigarayı bıraktırdığını anlatan Erdoğan, şahitlerin huzurunda bunun sözünü aldığını ve bunu takip edeceklerini söyledi.

Erdoğan, sigaranın akciğeri dinamitlediğini dile getirerek, "Bu dönemde Kovid'in ön önemli sevdalısı neresi? Akciğer, oradan giriyor, oradan bütün solunumu her şeyi alt üst ediyor. Hep söylerim ya, kuru ve sulu. Bunlardan kurtulmak lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sunarak, yol arkadaşlarından yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Çok sevilen, sempatik ve cevval Burhan Kuzu'nun hocanın da yaşamını yitirdiğini anımsatan Erdoğan, Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, onun şahsında bu dönemde, daha önce ebediyete intikal edenler için de Fatiha suresi okunması çağrısı üzerine, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe ve il kongrelerinde görev alanlara da başarılar diledi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (2) - Son Dakika


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