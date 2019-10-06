Erdoğan: "AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil...
14 dakika önce
Erdoğan: "AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Erdoğan: " AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır."
1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu AK Partili Ömer Çelik'ten ABD Büyükelçiliği'nin Twitter'daki skandal beğenisine sert tepki: Kabul edilemez Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor