Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği... - Son Dakika

Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği...
23.06.2021 12:53
Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek.
Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek."
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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