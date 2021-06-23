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Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği... - Son Dakika

Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği...

23.06.2021 12:53
Erdoğan:

Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek.

Erdoğan: "(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan: '(AK Partili belediye başkanlarına) Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği... - Son Dakika


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