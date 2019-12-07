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Erdoğan: "(Akdeniz'de) Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse...
6 saat önce
Erdoğan: "(Akdeniz'de) Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse sonuna kadar kullanacağız, takipçisi olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Akdeniz'de) Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse sonuna kadar kullanacağız, takipçisi olacağız."
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