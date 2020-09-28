Erdoğan: "Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve...
Erdoğan: "Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor.
Erdoğan: " Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor."
Akdeniz, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve... - Son Dakika
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