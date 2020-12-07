Erdoğan: " Akdeniz 'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz.' - Son Dakika

Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu

Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi