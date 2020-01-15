Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak,... - Son Dakika

Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak,...

6 saat önce

Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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