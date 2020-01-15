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Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak,...
6 saat önce
Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz."
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