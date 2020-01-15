Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu... - Son Dakika

Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu...

6 saat önce

Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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