Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de Çok Ciddi Bir Yanlış Yaptı.

Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de Çok Ciddi Bir Yanlış Yaptı.

1 saat önce

Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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