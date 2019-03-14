Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de Çok Ciddi Bir Yanlış Yaptı.
1 saat önce
Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı.
Erdoğan: "(Akşener) Denizli
'de çok ciddi bir yanlış yaptı. 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:49 Kaynak: AA
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