Erdoğan Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Erdoğan Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdoğan Aktaş, AA'nın

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aktaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber Kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adlı fotoğrafına oy veren Aktaş, Filistin direnişinin önemine değinerek, "Ben doğdum büyüdüm gazeteciliğe başladım Filistin direniyor, öleceğim Filistin direniyor. Hiç olmazsa düşmedi. Her şeyi anlatıyor fotoğraf." diye konuştu.

Aktaş, "Direnen adama bir şey olsa onun Filistin bayrağına yansıyan gölgesi devam eder. Öyle düşünün meseleyi. Savaş desteklenir mi? Hayır. Filistinlinin taş atması, hayır. Buna neden gerek duysun ki adam? Ama başka da çaresi yok gibi görünüyor. Diğer fotoğraflarda da olağan üstü şeyler var ama Filistin fotoğrafı tarihi, süreci anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşam Kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" adlı karesini oylayan Aktaş, fotoğrafın Anadoluyu, kız çocuklarını, okuma sevincini ve zorlukları anlattığını belirtti.

Aktaş," Kız çocukları ne kadar yürürse Türkiye o kadar yürür gibi geliyor bana." dedi.

Spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı karesini seçen Aktaş, fotoğrafta hayat ve direniş olduğunu dile getirdi.

"Her şeye rağmen yaşama sevinci, hedefe ulaşma kaygısı, bunu çeken fotoğrafçı var." diyen Aktaş, "Hayat dediğimiz aldığımız nefes değil mi? Nefes veriyor bu çocuk. Çok güzel bir fotoğraf." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, Filistin, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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