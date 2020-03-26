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Erdoğan: "Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve...
6 saat önce
Erdoğan: "Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.
Erdoğan: "Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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