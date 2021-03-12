ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ - Son Dakika

ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

12.03.2021 17:51

ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZGülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor.

ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Hz. Ali Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ilk olarak açıklayacağı reform paketinin detayları sorulması üzerine esprili bir yanıt vererek, 'Ön bilgiyi size verirsek yapacağımız reform paket açıklamasının anlamı, manası kaybolmaz mı?" dedi.

"BİZDE DE SON ZAMANDA BÖYLE BİR SIKINTI VAR"

Erdoğan daha sonra, mutasyon nedeniyle vaka sayılarındaki artışın sorulması üzerine, "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz" diye konuştu.

"MUTABIK KALIRSAK BİR 50 MİLYON DAHA ÇİN'DEN ALABİLİRİZ"

Aşı konusundaki soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile şu anda anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz" şeklinde konuştu.

"MISIR HALKINI YUNANİSTAN'IN YANINA YERLEŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Erdoğan, "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor. Tabii gönlümüz özellikle ister ki yani Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, bunun yanında siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız çünkü Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Herhalde Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek mümkün değil. Hiçbir zaman biz Yunan halkıyla Mısır halkının özdeş olacağına inanamayız. Bunun için de tabii olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum, Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik.

Tabii bunu da yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ
ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ
ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ
ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Mısır, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDAN DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ - Son Dakika


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