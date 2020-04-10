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Erdoğan: "Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor.
6 saat önce
Erdoğan: "Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor.
Erdoğan: "Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:12 Kaynak: AA
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